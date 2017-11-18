Помер один із засновників AC/DC Малколм Янг
Помер один із засновників австралійського рок-гурту AC/DC Малколм Янг. Йому було шістдесят чотири.
Малколм заснував гурт разом зі своїм братом Ангусом у 1970-х роках.
Був ритм-гітаристом AC/DC, а також співавтором багатьох матеріалів групи.
У 2010-х відійшов від музики, коли стало ясно, що він страждає на деменцію.
У заяві родини сказано, що пан Янг від початку знав, чого хотів досягти, і разом із братом викладався на повну на кожному виступі.
"Як гітарист, автор пісень і візіонер він був перфекціоністом і унікальною людиною", - сказано на Facebook-сторінці гурту.
"Він завжди робив і говорив саме те, що хотів", - йдеться в повідомленні.