Помер один із засновників AC/DC Малколм Янг

Копирайт изображения Getty Images Image caption Малколм Янг (справа) із братом Ангусом

Помер один із засновників австралійського рок-гурту AC/DC Малколм Янг. Йому було шістдесят чотири.

Малколм заснував гурт разом зі своїм братом Ангусом у 1970-х роках.

Був ритм-гітаристом AC/DC, а також співавтором багатьох матеріалів групи.

У 2010-х відійшов від музики, коли стало ясно, що він страждає на деменцію.

У заяві родини сказано, що пан Янг від початку знав, чого хотів досягти, і разом із братом викладався на повну на кожному виступі.

"Як гітарист, автор пісень і візіонер він був перфекціоністом і унікальною людиною", - сказано на Facebook-сторінці гурту.

"Він завжди робив і говорив саме те, що хотів", - йдеться в повідомленні.