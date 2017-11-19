В Англії розвалився літак-дирижабль Airlander 10

Копирайт изображения Sbna Image caption Гібридний апарат розбився в аеропорту Кардінгтон, де проходив випробування напередодні

Унікальний літальний апарат розбився на полігоні в Англії через добу після випробування.

Найдовший у світі літальний апарат Airlander 10 - гібрид літака і дирижабля, раптово розламався навпіл і звалився на землю на аеродромі Кардінгтон в Дербіширі.

Компанія Hybrid Air Vehicles Ltd, яка володіє апаратом, заявила, що його, мабуть, зірвало поривом вітру, після чого аварійна система зменшила тиск у резервуарах із гелієм, які забезпечують його підйом.

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На борту апарата тоді не було людей, але двоє людей незначно травмувалися.

У компанії заявили, що проведуть розслідування причин події та оцінять обсяг відновлювальних робіт, які проведуть найближчими тижнями.

У п'ятницю, напередодні події, апарат Airlander 10 злетів із аеродрому Кардінгтон в 15.11 за Гринвічем і через годину приземлився у тому ж місці після успішного випробувального польоту.

Копирайт изображения HYBRID AIR VEHICLES Image caption Гібридні апарати такого типу розробляють у декількох країнах світу, у тому числі США і Британію

Після цього компанія Hybrid Air Vehicles Ltd повідомила, що починає нову фазу польотів. Апарати мали б "літати вище, швидше і далі".

У серпні 2016 року на одному з перших випробувальних польотів цей апарат піднявся на дуже велику висоту, але канат, який забезпечує його посадку, заплутався у лінії високовольтної передачі. Апарат впав і вдарився об землю. Ніхто не постраждав.

Британська авіаційна служба, яка розслідує подібні інциденти, пізніше повідомила, що канат не прибрали після першої невдалої спроби посадки.

Airlander 10, який є гібридом літака, дирижабля і вертольота, важить 20 тонн. Його розробила компанія Hybrid Air Vehicles, яка стверджує, що судно може піднятися на висоту в шість кілометрів, розігнатися до 148 кілометрів на годину, перебувати в небі до п'яти днів, перевозити вантажі до 10 тонн і сідати на воду.

Airlander 10 планують використовувати для розвідки, забезпечення зв'язку, доставки гуманітарної допомоги і пасажирських перевезень.