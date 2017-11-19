"Міс світу" 2017 стала індійка
20-річна модель з Індії Мануші Чхіллар перемогла на конкурсі "Міс світу-2017". Про це повідомляє прес-служба конкурсу у Facebook.
Дівчина здобуває освіту кардіохірурга, розмовляє хінді та англійською.
Друге місце посіла мексиканка Андреа Меза, третє - британка Стефані Хілл.
У топ-5 також увійшли представниці Кенії і Франції. Всього в конкурсі брали участь 118 дівчат, у віці від 18 до 26 років.
Україну представляла 18-річна студентка Поліна Ткач із Києва, яка у вересні виграла конкурс "Міс Україна-2017".
Конкурс "Міс світу - 2017" проходив на курортному острові Хайнань з 20 жовтня.