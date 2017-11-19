У Парижі помер знаменитий модельєр Аззедін Алайя

Копирайт изображения Getty Images Image caption Алайя шив сукні, які підкреслювали жіночу фігуру

У Парижі на 78 році життя помер відомий туніський модельєр Аззедін Алайя.

Алайя став відомим завдяки своїм еротичним моделям суконь для знаменитих акторок і моделей у 1980-і роки. Його сукні носили Тіна Тернер, Грейс Джонс, Джессі Норман, Мадонна, Джанет Джексон.

У його показах брали участь суперзірки світу моди Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Стефані Сеймур.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американська співачка Ріанна на церемонії вручення премії "Греммі" в Лос-Анджелесі в 2013 році

Серед його клієнток були Грета Гарбо і Мішель Обама.

Алайя не сприймав компромісів у програмах його власних шоу. Він не цікавився рекламою і галасом на тижнях мод.

У суботу в соцмережах з'явилися перші повідомлення про його смерть.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виставки паризького кутюр'є влаштовували по всій Європі

"Ми втратили модельєра з великим талантом, це дуже сумна новина", - заявив французький кутюр'є П'єр Карден.

Алайя народився у 1940 році, навчався на скульптора в своєму рідному Тунісі і все життя цікавився красою людського тіла.

Він переїхав до Парижа наприкінці 1950-х, протягом короткого часу працював у модних будинках Крістіана Діора і Гі Ларош, а потім став незалежним кутюр'є.