Зімбабве: партія Мугабе проводить переговори щодо його відставки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Зімбабве Роберт Мугабе (архівне фото)

Найближчі союзники із партії президента Роберта Мугабе проводять переговори щодо його відставки.

Молодіжне крило панівної партії Zanu-PF раніше заявило, що також вимагає відставки 93-річного президента.

Цього ж дня пан Мугабе має зустрітися із військовими. Посередником між сторонами на цих переговорах буде католицький священик.

Це буде друга зустріч між президентом і представниками збройних сил Зімбабве - перша пройшла 16 листопада.

Армія втрутилася в політику після того, як пан Мугабе минулого тижня звільнив віце-президента.

Еммануля Мнангагву розглядали як потенційного наступника президента. Його звільнення відкрило шлях до влади дружині пана Мугабе Грейс, яка на 40 років молодша за нього.

Після того, як владу в країні перебрали військові, 93-річний президент перебував під домашнім арештом.

Копирайт изображения AFP Image caption На вулиці столиці Зимбабве виходили десятки тисяч людей

Від середи в країні, за повідомленнями, затримали низку високопосадовців.

Десятки тисяч жителів Зімбабве вийшли на вулиці в суботу, щоб відсвяткувати відставку Мугабе.

Військові у телезвернення заявили, що повідомлять нації про результати переговорів із паном Мугабе "якомога швидше".

Кореспондент BBC Ендрю Хардінг з Харари повідомляє, що зараз триває переломний момент, і пан Мугабе не може повернути собі владу.