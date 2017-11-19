Зімбабве: партія Мугабе проводить переговори щодо його відставки
Найближчі союзники із партії президента Роберта Мугабе проводять переговори щодо його відставки.
Молодіжне крило панівної партії Zanu-PF раніше заявило, що також вимагає відставки 93-річного президента.
Цього ж дня пан Мугабе має зустрітися із військовими. Посередником між сторонами на цих переговорах буде католицький священик.
Це буде друга зустріч між президентом і представниками збройних сил Зімбабве - перша пройшла 16 листопада.
Армія втрутилася в політику після того, як пан Мугабе минулого тижня звільнив віце-президента.
Еммануля Мнангагву розглядали як потенційного наступника президента. Його звільнення відкрило шлях до влади дружині пана Мугабе Грейс, яка на 40 років молодша за нього.
Після того, як владу в країні перебрали військові, 93-річний президент перебував під домашнім арештом.
Від середи в країні, за повідомленнями, затримали низку високопосадовців.
Десятки тисяч жителів Зімбабве вийшли на вулиці в суботу, щоб відсвяткувати відставку Мугабе.
Військові у телезвернення заявили, що повідомлять нації про результати переговорів із паном Мугабе "якомога швидше".
Кореспондент BBC Ендрю Хардінг з Харари повідомляє, що зараз триває переломний момент, і пан Мугабе не може повернути собі владу.