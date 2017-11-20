Кремль спровокував гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Копирайт изображения facebook.com/pg/ato.news Image caption Фото руйнувань з території АТО, листопад 2017 року

Через дії Російської Федерації на Донбасі виникли екологічна та гуманітарна катастрофи. Про це під час Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі, Канада, заявив голова МЗС Павло Клімкін.

"На Донбасі зараз панує майже гуманітарна та екологічна катастрофа, оскільки значна кількість вугільних шахт - затоплені, водо- та електропроводи стають ціллю обстрілів, однак росіяни не реагують, оскільки вони задіяні у контрабанді, "чорних" та "сірих" операціях у регіоні", - сказав пан Клімкін.

На його переконання, це має спонукати міжнародну спільноту до посилення тиску на РФ.

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"Нам слід виявляти більше солідарності і чинити на Росію більше політичного тиску більшою кількістю санкцій, однак спільної позиції із цього приводу немає", - зазначив міністр.

За його словами, гібридна війна, що Росія веде проти Західного світу, вимагає "координованої відповіді на протидію цим загрозам".

Експерти вважають, що наслідками збройного конфлікту на сході України, окрім людських втрат, є значна шкода екологічним системам і природним ресурсам.

У звіті Української Гельсінської спілки йдеться, що і до початку конфлікту розвинена важка промисловість регіону - шахти, великі металургійні заводи, хімічні гіганти "Стирол" і "Лисичанський НПЗ", - становила чималу загрозу довкіллю. Проте під час конфлікту ситуація ще більше загострилася.

За даними ООН станом на червень 2017 року, від початку боїв на сході України загинули щонайменше 10 090 людей, серед них 2 777 цивільних. Поранено 23 966 людей, понад 1,6 млн. осіб стали переселенцями.

Росія послідовно заперечує, що є стороною конфлікту на Донбасі.