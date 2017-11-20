Замість відставки Мугабе побажав "Добраніч"

Копирайт изображения AFP Image caption президент Зімбабве Роберт Мугабе не збирається нікуди йти

Під час довгоочікуваного звернення до нації президент Зімбабве Роберт Мугабе так і не оголосив про свою відставку, хоча цього від нього очікували.

Під час виступу, який тривав 20 хвилин, він заявив, що має намір головувати на грудневому з'їзді правлячої партії і що події останнього тижня не загрожують його повноваженням.

Раніше в неділю правляча партія Zanu-PF змістила Роберта Мугабе з поста лідера. Своїм новим головою члени партії обрали 75-річного екс-віце-президента країни Еммерсон Мнангагву, якого Мугабе звільнив два тижні тому.

Партія Zanu-PF також вирішила, що якщо президент не піде у відставку добровільно до полудня понеділка (за місцевим часом - 10:00 за Гринвічем), то до нього розпочнуть імпічмент.

Очікувалось, що президент поступиться і оголосить про складання своїх повноважень. Але, закінчивши телевізійне звернення, Мугабе сказав лише: "Спасибі вам. На добраніч".

Лідер зімбабвійськой опозиції Морган Цвангіраї вже заявив, що надзвичайно здивований виступом Мугабе.

"Я просто ошелешений. І не тільки я, те ж саме відчуває вся країна. Він грає в якісь ігри. Він підвів всю країну", - сказав Цвангіраї.

"Повернутися до нормального життя"

Минулого тижня військові взяли під варту самого Мугабе, його сім'ю і деяких міністрів кабінету. Президенту запропонували добровільно піти з поста.

Сталося це невдовзі після звільнення Мнангагви з поста віце-президента, що підтвердило побоювання про те, що 93-річний Мугабе має намір передати владу своїй дружині Грейс, яка на 40 років молодша за нього.

У неділю Грейс Мугабе, як і ряд інших високопоставлених чиновників, виключили з лав правлячої партії.

Президент Мугабе визнав, що на його адресу звучить критика з боку партії, армії і населення, але закликав країну "повернутися до нормального життя"

У тому, що стосується дій військових, Мугабе заявив: "Якими б не були аргументи "за" або" проти "того, як вони провели цю операцію, я як головнокомандувач поділяю їх занепокоєння".

Голова організації ветеранів війни за незалежність Зімбабве Кріс Муцванга відразу ж після виступу Мугабе заявив агентству Reyres, що процедура імпічменту президента почнеться, як і було заплановано, в понеділок.

Муцванга також сказав, що на середу в Хараре буде масова демонстрація проти правління Мугабе, який керує країною вже 37 років.