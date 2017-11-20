Замість відставки Мугабе побажав "Добраніч"

  • 20 листопада 2017
президент Зімбабве Роберт Мугабе не збирається нікуди йти Копирайт изображения AFP
Image caption президент Зімбабве Роберт Мугабе не збирається нікуди йти

Під час довгоочікуваного звернення до нації президент Зімбабве Роберт Мугабе так і не оголосив про свою відставку, хоча цього від нього очікували.

Під час виступу, який тривав 20 хвилин, він заявив, що має намір головувати на грудневому з'їзді правлячої партії і що події останнього тижня не загрожують його повноваженням.

Раніше в неділю правляча партія Zanu-PF змістила Роберта Мугабе з поста лідера. Своїм новим головою члени партії обрали 75-річного екс-віце-президента країни Еммерсон Мнангагву, якого Мугабе звільнив два тижні тому.

Партія Zanu-PF також вирішила, що якщо президент не піде у відставку добровільно до полудня понеділка (за місцевим часом - 10:00 за Гринвічем), то до нього розпочнуть імпічмент.

Очікувалось, що президент поступиться і оголосить про складання своїх повноважень. Але, закінчивши телевізійне звернення, Мугабе сказав лише: "Спасибі вам. На добраніч".

Лідер зімбабвійськой опозиції Морган Цвангіраї вже заявив, що надзвичайно здивований виступом Мугабе.

"Я просто ошелешений. І не тільки я, те ж саме відчуває вся країна. Він грає в якісь ігри. Він підвів всю країну", - сказав Цвангіраї.

"Повернутися до нормального життя"

Минулого тижня військові взяли під варту самого Мугабе, його сім'ю і деяких міністрів кабінету. Президенту запропонували добровільно піти з поста.

Сталося це невдовзі після звільнення Мнангагви з поста віце-президента, що підтвердило побоювання про те, що 93-річний Мугабе має намір передати владу своїй дружині Грейс, яка на 40 років молодша за нього.

У неділю Грейс Мугабе, як і ряд інших високопоставлених чиновників, виключили з лав правлячої партії.

Президент Мугабе визнав, що на його адресу звучить критика з боку партії, армії і населення, але закликав країну "повернутися до нормального життя"

У тому, що стосується дій військових, Мугабе заявив: "Якими б не були аргументи "за" або" проти "того, як вони провели цю операцію, я як головнокомандувач поділяю їх занепокоєння".

Голова організації ветеранів війни за незалежність Зімбабве Кріс Муцванга відразу ж після виступу Мугабе заявив агентству Reyres, що процедура імпічменту президента почнеться, як і було заплановано, в понеділок.

Муцванга також сказав, що на середу в Хараре буде масова демонстрація проти правління Мугабе, який керує країною вже 37 років.

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