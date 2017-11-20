З великим обміном полонених багато проблем - Кремль

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Кремль вважає, що у питанні великого обміну полоненими на Донбасі існує багато проблем, які ускладнюють шлях до позитивного завершення процесу.

Попри те, минулого тижня представник України, екс-глава президентської адміністрації Віктор Медведчук на зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним обговорював готовність сприяти обміну полоненими, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ситуація - "непроста".

"У будь-якому випадку лідери невизнаних республік (...) зазначили, що потрібно ще узгодити всі деталі звільнення з Києвом. А тут давно ситуація дуже непроста, бо Київ багатьох осіб утримує зі статусом підозрюваних в особливо тяжких злочинах, які, за законами України, не підлягають амністії", - сказав представник Кремля журналістам.

Дмитро Пєсков заявив: "природно, вони (влада в Україні. - Ред.) підводять під цю категорію різних осіб".

"Тому тут дуже багато проблем", - цитує Дмитра Пєскова російське агентство ТАСС.

Минулого тижня представник самопроголошеної "ЛНР" Денис Пушилін звинуватив українську сторону у тому, що вона нібито намагається змінювати статті, за якими утримуються ті, хто мав би потрапити під амністію, на більш тяжкі, через які вони обміну не підлягатимуть.

Водночас, в ефірі російського телебачення він заявив, що "ДНР"сподівається провести обмін полоненими до кінця 2017 року.

Україна заявляє, що готова до обміну "всіх на всіх", але не звільнятиме осіб, котрі підозрюються у скоєнні особливо тяжких злочинів.

Представник Києва в гуманітарній підгрупі контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко неодноразово заявляла, що до списку на обмін сепаратистські республіки включили людей, котрі не можуть бути амністовані, зокрема, кримінальні злочинці.

Вона твердить, що українська сторона із залученням представників ОБСЄ, а також кількох родичів тих осіб, що утримуються в українських пенітенціарних закладах, провели верифікацію, аби визначити, хто не хоче повертатися на територію "ДНР-ЛНР".

За даними Служби безпеки України, в "ДНР-ЛНР" зараз утримується 157 осіб. Київ розраховує на звільнення 74-ти осіб, переважно військових, утримання яких підтверджують ватажки самопроголошених "республік".

Україна, натомість, погоджується передати 306 осіб, яким висунуто підозри у вчиненні злочинів проти територіальної цілісності України.