У ЗСУ знову небойові втрати - під Донецьком загинуло троє бійців

Копирайт изображения Міноборони України

У понеділок зранку прес-центр АТО повідомив про загибель напередодні трьох військових в одній з частин на Донецькому напрямку.

"За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

Згодом в штабі АТО ВВС Україна повідомили, що частина, про яку йдеться, знаходиться на першій лінії оборони. Більше деталей не повідомили, оскільки триває слідство.

"На місці працює оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури", - кажуть у штабі АТО.

За фактом смерті бійців порушили кримінальне провадження.

Командування сил Антитерористичної операції висловило співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців.

Внаслідок бойових дій за минулу добу був травмований один український військовий.

Небойові втрати

Копирайт изображения Міністерство оборони України Image caption Небойові втрати у минулому році перевищували кількість бойових

Небойові втрати української армії становлять суттєву частину від загальної кількості українських військових.

Так, лише у 2016 році, за даними Міноборони, небойові втрати складали 256 бійців (при 211 бойових втрат).

Військовий прокурор Анатолій Матіос пояснював, що головними причинами небойових смертей в армії є хвороби, самогубства, вбивства (кримінал), отруєння (у тому числі алкоголем), нещасні випадки та аварії.