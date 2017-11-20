Уряд Меркель - під загрозою через провал коаліційних переговорів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Партія Ангели Меркель на останніх виборах здобула найбільше мандатів у порівнянні з конкурентами, але цього не достатньо, щоб сформувати уряд

Ангела Меркель опинилася перед найсерйознішим викликом за свою 12-річну кар'єру канцлера через провал переговорів щодо формування німецького коаліційного уряду.

Після чотирьох тижнів перемовин з партією Меркель ХДС/ХСС та "Зеленими" з переговорчого процесу вирішилии вийти "Вільні демократи" (FDP).

Лідер останніх Крістіан Лінднер заявив, що між політсилами "немає бази для довіри".

А президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що країна зіткнулася з безпрецедентною ситуацією й він планує проводити переговори з усіма партіями, зокрема й з тими, які до цього не були залучені до перемовин.

Раніше Ангела Меркель висловила жаль щодо провалу "коаліціади" й офіційно повідомила президенту про невдачу переговорів.

Заступник голови ХДС Армін Лашет розповів журналістам, що у понеділок пані Меркель розмовляла з керівництвом партії, яке продовжує її підтримувати.

Водночас керівник Соціал-демократичної партії Мартін Шульц виключив можливість приєднання до великої коаліції з блоком Ангели Меркель.

"Ми не боїмося нових виборів", - запевнив пан Шульц.

ХДС/ХСС перемогла на виборах у вересні, однак до цього часу не може сформувати урядову коаліцію, адже багато німецьких виборців не підтримали жодну з мейнстрім-партій.

Так ХДС/ХСС у новому скликанні отримала на 65 мандатів менше, у порівнянні з попереднім, а соціал-демократи - на 40.

Нове голосування?

Копирайт изображения AFP/ Getty Images Image caption Лідер FDP Крістіан Лінднер заявив про серйозні проблеми з іншими учасниками переговорів

"Це безпрецедентна політична криза для поствоєнної Німеччини, яка може означати кінець ери Меркель", - відзначає кореспондентка ВВС у Берліні Дженні Хілл.

Вона додає, що коаліція з "Зеленими" та "Вільними демократами була чи не єдиним шансом для ХДС/ХСС сформувати уряд.

"Німеччина зараз, найбільш імовірно, змушена буде повернутися на виборчі дільниці. Утім, немає впевненості у тому, чи партія пані Меркель захоче, щоб саме вона очолювала її на нових виборах", - каже Дженні Хілл.

За її словами, така ситуація вже впливає на зовнішню політику Німеччини, адже Ангела Меркель через внутрішньополітичні справи не відвідала форум лідерів країн ЄС у Швеції минулого тижня.

Німецька канцлер також є одним учасників переговорів по Донбасу в рамках "Нормандського формату", які також не проводилися вже протягом довгого часу.

Заяви переговірників

Як повідомляють німецькі медіа, партії, що брали участь у коаліційних переговорах, мають серйозні розбіжності у питаннях податків, мігрантів та політики захисту навколишнього середовища.

Попри чутки, ніби угоду майже укладено, лідер FDP Крістіан Лінднер та його колеги по партії оголосили, що виходять з переговорів.

"Вільні демократи" заявили, що інші учасники переговорів не мають чіткого бачення майбутньої модернізації країна, а самі чотиритижневі перемовини залишили по собі "багато невідповідностей, питань без відповідей та конфліктів".

"Краще не керувати взагалі, ніж керувати погано. До побачення!" - підсумував Крістіан Лінднер.

А співголова "Зелених" Сімоне Петер звинуватив "Вільних демократів" у тому, що вони "безвідповідальні, підозрілі та діють з розрахунку".

У "Зелених" також запевнили, що мають багато спільного з ХДС/ХСС у питаннях мігрантів, зміни клімату та аграрної політики.

А у ХДС/ХСС висловили сумніви у тому, чи "Вільні демократи" взагалі були всерйоз налаштовані приєднатися до коаліції.

Що далі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Політологи вважають, що за умови нових виборів може найбільше виграти антиімігрантська та проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD)

Ангела Меркель тепер може спробувати сформувати уряд меншості разом з "Зеленими".

Однак це означатиме, що вона буде змушена шукати загальну підтримку по кожному голосуванню - серйозні зміни для політика, яка звикла керувати в умовах потужної коаліції.

Велику коаліцію можливо сформувати за участі Соціал-демократичної партії, однак там вже неодноразово відкидали такий варіант.

Зрештою, ще одним варіантом є нові вибори.

Їх має скликати президент Штайнмаєр за довгою процедурою, що триватиме місяці.

За словами політологів, найбільше від нових виборів може виграти партія "Альтернатива для Німеччини", тож інші парламентські сили спробують уникнути голосування.

Зараз "Альтернатива для Німеччини", яка виступає проти надання притулку іммігрантам, проти ЄС та за співпрацю з Росією, вперше увійшла до складу Бундестагу одразу з 94 мандатами, що робить її третьою за величиною парламентською партією.