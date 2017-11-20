У Лондоні автобуси їздитимуть на кавовій гущі

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Технологічна компанія Bio-Bean придумала спосіб, як перетворити кавову гущу на біопальне для двоповерхових червоних автобусів. Такий громадський транспорт курсуватиме Лондоном вже з понеділка.

Таке пальне виготовили з кавового масла, отриманого з відходів кави, та дизельного пального.

У Bio-Bean кажуть, що мають достатньо кавової олії для того, аби забезпечити рух одного автобуса впродовж року.

Департамент транспорту Лондона усе частіше використовує біопальне, щоби скоротити транспортні викиди.

Біопальне, виготовлене з використанням відходів, таких як кулінарна олія і жир від обробки м'яса, уже використовують чимало з 9,5 тисяч автобусів столиці.

Проте це, як вважається, перший випадок, коли біопальне, отримане з кави, увели до системи громадського транспорту Лондона.

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За інформацією компанії, щороку мешканці Лондона продукують 200 тисяч тонн кавових відходів.

Компанія забирає каву гущу з кав'ярень і фабрик із виробництва розчинної кави та видобуватиме з цієї гущі кавову олію на своїй фабриці.

Потім отриману олію переробляють у біопаливо B20.

Автобуси можуть працювати на такому виді біопального без додаткових змін.

Компанія підрахувала, що британцям потрібно випивати понад 2,55 млн чашок кави, щоби створити достатню кількість біопального для того, аби автобус міг їздити на ньому рік.

Шість тисяч літрів кавової олії вже виробили.