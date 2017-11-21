У Білорусі затримали трьох українців, які збирали ягоди

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Білоруські прикордонники затримали трьох українців неподалік села Дєрєвная у Столінському районі.

"Іноземці навмисно незаконно вирушили до Білорусі по ягоди", - повідомили у Державному прикордонному комітеті Республіки Білорусь.

Двох чоловіків і одну жінку, згідно з повідомленням, затримали 20 листопада.

"Серед затриманих були і ті, кого раніше притягували (до відповідальності. - Ред.) за схоже правопорушення. Декому з них заборонено в'їзд до Білорусі протягом 5 років", - також ідеться у повідомленні.

Стосовно одного із затриманих українців почали перевірку згідно з кримінально-процесуальним законодавством.

Іноземці навмисно незаконно вирушили до Білорусі по ягоди Прикордонний комітет Білорусі

"Любителям лісового врожаю не варто легковажно ставитися до правил перетину кордону. Навіть ненавмисне правопорушення може спричинити серйозні наслідки", - наголосила білоруська сторона.

У прикордонному комітеті додали, що для "збору дикоросів крім постійно діючих пунктів пропуску для громадян України відкриваються також і сезонні".

Напередодні у стосунках між Україною та Білоруссю сталося загострення - після того, як білоруські спецслужби звинуватили Київ у створенні агентурної мережі на території їхньої країни.

У рамках справи вони затримали українського журналіста Павла Шаройка і звинуватили його у шпигунстві. Міністерство оборони України заперечило ті звинувачення.

Також раніше у Білорусі затримали українця Павла Гриба і передали його спецслужбам Росії.