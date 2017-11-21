У Білорусі затримали трьох українців, які збирали ягоди
Білоруські прикордонники затримали трьох українців неподалік села Дєрєвная у Столінському районі.
"Іноземці навмисно незаконно вирушили до Білорусі по ягоди", - повідомили у Державному прикордонному комітеті Республіки Білорусь.
Двох чоловіків і одну жінку, згідно з повідомленням, затримали 20 листопада.
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"Серед затриманих були і ті, кого раніше притягували (до відповідальності. - Ред.) за схоже правопорушення. Декому з них заборонено в'їзд до Білорусі протягом 5 років", - також ідеться у повідомленні.
Стосовно одного із затриманих українців почали перевірку згідно з кримінально-процесуальним законодавством.
"Любителям лісового врожаю не варто легковажно ставитися до правил перетину кордону. Навіть ненавмисне правопорушення може спричинити серйозні наслідки", - наголосила білоруська сторона.
У прикордонному комітеті додали, що для "збору дикоросів крім постійно діючих пунктів пропуску для громадян України відкриваються також і сезонні".
Напередодні у стосунках між Україною та Білоруссю сталося загострення - після того, як білоруські спецслужби звинуватили Київ у створенні агентурної мережі на території їхньої країни.
У рамках справи вони затримали українського журналіста Павла Шаройка і звинуватили його у шпигунстві. Міністерство оборони України заперечило ті звинувачення.
Також раніше у Білорусі затримали українця Павла Гриба і передали його спецслужбам Росії.