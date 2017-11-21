У Гамбурзі відкопали велетенську свастику

Копирайт изображения DPA/PA Image caption Об'єкт був надто важким, аби підняти його екскаватором

Велику бетонну свастику виявили під час підготовки майданчика для нових роздягалень у спортивному клубі в німецькому місті Гамбург.

Розміри об'єкта - чотири на чотири метри, він перебував на глибині 40 сантиметрів під шаром землі.

Міська влада розпорядилася негайно прибрати знахідку, однак вона була надто важка, аби її міг зрушити екскаватор.

Тепер її спробують розбити на менші шматки за допомогою відбійного молотка.

Члени спортклубу розповіли, що свастика була постаментом для великого монумента в добу, коли Німеччиною правили нацисти.

Його знесли багато десятиліть тому.