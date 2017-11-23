У Фінляндії почнуть продавати хліб із комах

Копирайт изображения Reuters Image caption Фінляндія нещодавно скасувала заборону на використання комах у їжі

Фінська пекарня виводить на ринок хліб із мелених цвіркунів. Дехто вважає, що такі продукти допомагають боротися з голодом в світі.

Хліб почнуть продавати у магазинах мережі Fazer у п'ятницю. Компанія каже, що це перша випічка такого роду.

Кожен буханець міститиме близько 70 висушених і змелених цвіркунів. Окрім них у складі - пшениця та інші злаки.

У 2013 році ООН підрахувала, що мінімум 2 мільярди людей у світі їдять комах. У їжу вживають понад 1900 їх видів.

Того ж року Продовольча і сільськогосподарська організація ООН почала програму, яка заохочує вирощувати і споживати комах.

Юхані Сібаков, глава відділу інновацій у Fazer, каже, що над ідеєю комашиного хлібу вони працювали від минулого літа. Але не могли його запустити, поки не отримали дозволу влади.

Цього місяця Фінляндія зняла заборону на продаж комах, яких вирощують для харчових потреб.

У Європі такими комахами вже дозволено торгувати у Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Австрії й Данії.

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За словами пана Сібакова, їхній хліб містить більше білку, ніж звичайний білий.

На його думку, для споживачів він може стати хорошим джерелом протеїну і "способом познайомитися з їжею на основі комах".

Новинку спершу продаватимуть у столиці - Гельсінкі.

Студентка Сара Коівісто, яка вже покуштувала його, каже, що "не помітила різниці". "На смак - як звичайний хліб", - розповіла вона.

Fazer наразі імпортує цвіркунів із Нідерландів, але працює над тим, аби знайти місцевого постачальника.

Комахи присутні в раціоні людей у багатьох куточках світу. На Заході вони здобувають популярність у тих, хто дотримується безглютенової дієти чи прагне захищати довкілля.

Вирощування комах вимагає менше ресурсів, ніж вирощування тварин.