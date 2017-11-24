Юнкер: відносини України та ЄС рухаються у правильному напрямку

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У Брюсселі почався п'ятий саміт "Східного партнерства" на рівні глав держав та урядів, на якому офіційний Київ сподівається отримати сигнали щодо майбутнього членства в Євросоюзі.

Перед відкриттям саміту президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що задоволений більшістю реформ, які проводяться в Україні, але визнає недоліки. Він також заявив, що на саміті у Брюсселі не йтиметься про розширення ЄС.

"Ми просуваємо наші відносини з Україною. Я задоволений не усіма результатами. Але більшість питань у відносинах рухаються у правильному напрямку", - заявив президент Єврокомісії.

"Це не є саміт з питань розширення чи вступу. Ми поглиблюємо наші відносини з важливими партнерами", - додав пан Юнкер.

Країни-учасниці "Східного партнерства" на саміті представляють президент України Петро Порошенко, президент Вірменії Серж Саргсян, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі та прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп.

Ми просуваємо наші відносини з Україною. Я задоволений не усіма результатами. Але більшість питань у відносинах рухаються у правильному напрямку Жан-Клод Юнкер, президент Єврокомісії

Президента Білорусі Олександра Лукашенка вперше запросили на саміт "Східного партнерства", але він відмовився. Замість нього Мінськ представляє міністр закордонних справ Володимир Макей.

За результатами саміту буде ухвалено спільну Декларацію.

Як передає кореспондент ВВС Україна із Брюсселя, за наполяганням Угорщини до тексту Декларації можуть включити слова про неприпустимість для країн-учасниць програми "Східне партнерство" погіршувати стан використання в освіті мов національних меншин.

Хоча Угорщина останнім часом висуває претензії до Києва, вважаючи, но новий освітній закон порушує права угорськомовної меншини, співрозмовники ВВС Україна зазначають, що у документі навряд чи міститиметься згадка про Україну.

Рекомендації " з плюсом"

15 листопада Європейський парламент проголосував за рекомендації саміту "Східного партнерства" створити для України, Молдови та Грузії, які мають угоди про асоціацію із ЄС, модель "Східне партнерство плюс".

Наслідком дії такої моделі, ідеться у рекомендаціях, мало б стати у подальшому приєднання до Митного союзу, Енергетичного союзу, Союзу цифрових технологій та Шенгенської зони, доступ до внутрішнього ринку ЄС, інтеграція у транспортну інфраструктуру, партнерство в індустріальній сфері, збільшення участі в програмах ЄС, а також скасування роумінгу.

Рекомендації також передбачають заснування для України, Грузії та Молдови трастового фонду, який би спрямовував приватні та державні інвестиції у соціальну та економічну інфраструктуру.

В рамках саміту президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером.

Як повідомляє сайт українського президента, сторони обговорили хід виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС та "шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та перспективи нового фінансового пакета".

Окрім того, на зустрічі ішлося про реалізацію ініціативи Петра Порошенка інтегрувати Україну до спільного цифрового та енергетичного ринків Євросоюзу, а також про підготовку європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої заплановане на 2018 рік.