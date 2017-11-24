Єгипет: у мечеті стався вибух і стрілянина

Копирайт изображения Getty Images Image caption За останні роки у Синаї, а також районі Ель-Аріш напади стаються не вперше, (архівне фото).

В Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух в мечеті, принаймні 75 людей поранені.

Очевидці розповіли єгипетським ЗМІ, що напад стався у мечеті в районі Ар-Равди поблизу Аль-Аріша під час молитов.

Місцеві поліцейські заявили, що стрілянину почали чоловіки на чотирьох позашляховиках, передає AP.

Кілька тижнів тому на єгипетських солдатів у Синаї вже здійснювали напад.

Єгипет бореться з ісламістськими повстаннями в регіоні, які посилилися після повалення президента Мохаммеда Мурсі в 2013 році.