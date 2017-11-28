Номінанти на премію "Греммі": лідирує репер Jay-Z

Копирайт изображения ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Image caption Репер Jay-Z представлений у восьми номінаціях

Багатомільйонний альбом британського виконавця Ед Ширана під назвою ÷ не потрапив до основних номінацій музичної премії Американської академії звукозапису "Греммі".

Це стало несподіванкою для багатьох оглядачів.

Співак вибув зі змагань через Бруно Марса та Кендріка Ламара, які отримали по декілька номінацій.

Лідирує репер Jay-Z, який представлений у восьми номінаціях, зокрема, його збірка 4:44 вперше боротиметься за звання найкращого альбому року.

Водночас Ед Ширан отримав кілька номінацій у поп-категоріях.

Композиція "Shape of You" - найкраща сольна поп-композиція, а збірка ÷ номінована на кращий поп-альбом.

Леді Гага також потрапила до категорії поп-музики зі своїм останнім альбомом "Джоанна", а Кеті Перрі не отримала жодної номінації.

Загалом, у короткому списку переважають чоловіки, а новозеландська Lorde є єдиною жінкою-виконавицею, чия збірка номінована на альбом року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ед Ширан отримав декілька номінацій у поп-категорії

Основні номінації:

"Запис року"

Childish Gambino - Redbone

Луїс Фонсі - Despacito

Jay-Z - The Story of OJ

Бруно Марс - 24K Magic

Кендрік Ламар - Humble

"Альбом року"

Childish Gambino - Awaken, My Love!

Jay-Z - 4:44

Кендрік Ламар - Damn

Lorde - Melodrama

Бруно Марс - 24K Magic

Копирайт изображения Getty Images Image caption Збірка Lorde номінована на альбом року

"Краща пісня"

Луїс Фонсі & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber - Despacito

Jay-Z -4:44

Джулія Майклз - Issues

Logic ft Alessia Cara and Khalid - 1-800-273-8255

"Прорив року"

Алессія Кара

Lil Uzi Vert

Халід

SZA

Переможців оголосять у Нью-Йорку 28 січня.