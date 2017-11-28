Номінанти на премію "Греммі": лідирує репер Jay-Z
Багатомільйонний альбом британського виконавця Ед Ширана під назвою ÷ не потрапив до основних номінацій музичної премії Американської академії звукозапису "Греммі".
Це стало несподіванкою для багатьох оглядачів.
Співак вибув зі змагань через Бруно Марса та Кендріка Ламара, які отримали по декілька номінацій.
Лідирує репер Jay-Z, який представлений у восьми номінаціях, зокрема, його збірка 4:44 вперше боротиметься за звання найкращого альбому року.
Водночас Ед Ширан отримав кілька номінацій у поп-категоріях.
Композиція "Shape of You" - найкраща сольна поп-композиція, а збірка ÷ номінована на кращий поп-альбом.
Леді Гага також потрапила до категорії поп-музики зі своїм останнім альбомом "Джоанна", а Кеті Перрі не отримала жодної номінації.
Загалом, у короткому списку переважають чоловіки, а новозеландська Lorde є єдиною жінкою-виконавицею, чия збірка номінована на альбом року.
Основні номінації:
"Запис року"
- Childish Gambino - Redbone
- Луїс Фонсі - Despacito
- Jay-Z - The Story of OJ
- Бруно Марс - 24K Magic
- Кендрік Ламар - Humble
"Альбом року"
- Childish Gambino - Awaken, My Love!
- Jay-Z - 4:44
- Кендрік Ламар - Damn
- Lorde - Melodrama
- Бруно Марс - 24K Magic
"Краща пісня"
- Луїс Фонсі & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber - Despacito
- Jay-Z -4:44
- Джулія Майклз - Issues
- Logic ft Alessia Cara and Khalid - 1-800-273-8255
"Прорив року"
- Алессія Кара
- Lil Uzi Vert
- Халід
- SZA
Переможців оголосять у Нью-Йорку 28 січня.