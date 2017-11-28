КНДР запустила нову балістичну ракету – Південна Корея

Північна Корея запустила балістичну ракету, повідомляють південнокорейські ЗМІ з посиланням на військових.

Південнокорейська агенція Yonhap повідомила, що ракета полетіла на схід.

Незрозуміло, наскільки далеко вона долетіла, чи пролетіла над Японією, як це робили інші ракети, запущені цього року.

За словами керівника збройних сил Південної Кореї, ракету запустили з Пюнгсону в провінції Південний Пхеньян.

Цього року Північна Корея випробувала кілька балістичних ракет.

Попереднє випробування КНДР провела у середині вересня. За оцінкою спеціалістів, ракета сягнула висоти 770 км і пролетіла приблизно 3700 км. Перед тим, як впасти у Тихий океан, вона пролетіла над японським островом Хоккайдо.