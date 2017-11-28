Тіллерсон заявив, що без України у США не буде нормальних стосунків з РФ
Відносини США з Росією неможливо нормалізувати до вирішення українського питання. Про держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив під час виступу у Центрі Вілсона у Вашингтоні.
За його словами, відновлення відносин Москви і Вашингтона залежить від повного відновлення суверенітету України.
"Але дозвольте мені чітко сказати: пов'язані з Мінськом санкції залишатимуться чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них", - сказав пан Тіллерсон.
Держсекретар наголосив, що США визнають, що в Україні відбувається війна, в результаті якої люди гинуть щодня.
"Ми неодноразово наполегливо закликали Росію розпочати шлях до миру ... Росія вирішила порушити суверенітет найбільшої країни у Європі. Сполучені Штати та Європа стоять пліч-о-пліч з 2014 року та протистоять цій російській агресії скоординованою політикою санкцій", - заявив пан Тіллерсон.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін нещодавно розповів, що у січні США підготують новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під санкції.
Британський тижневик Economist 25 листопада писав, що нові санкції США проти Росії, які незабаром набудуть чинності, неабияк турбують найближче оточення Володимира Путіна.
У вересні ЄС продовжив санкції проти фізичних осіб та компаній, які причетні до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Росія послідовно заперечує участь своїх регулярних військ у конфлікті на сході України.