Тіллерсон заявив, що без України у США не буде нормальних стосунків з РФ

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Відносини США з Росією неможливо нормалізувати до вирішення українського питання. Про держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив під час виступу у Центрі Вілсона у Вашингтоні.

За його словами, відновлення відносин Москви і Вашингтона залежить від повного відновлення суверенітету України.

"Але дозвольте мені чітко сказати: пов'язані з Мінськом санкції залишатимуться чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них", - сказав пан Тіллерсон.

Держсекретар наголосив, що США визнають, що в Україні відбувається війна, в результаті якої люди гинуть щодня.

"Ми неодноразово наполегливо закликали Росію розпочати шлях до миру ... Росія вирішила порушити суверенітет найбільшої країни у Європі. Сполучені Штати та Європа стоять пліч-о-пліч з 2014 року та протистоять цій російській агресії скоординованою політикою санкцій", - заявив пан Тіллерсон.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін нещодавно розповів, що у січні США підготують новий список російських бізнесменів і компаній, які можуть потрапити під санкції.

Британський тижневик Economist 25 листопада писав, що нові санкції США проти Росії, які незабаром набудуть чинності, неабияк турбують найближче оточення Володимира Путіна.

У вересні ЄС продовжив санкції проти фізичних осіб та компаній, які причетні до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Росія послідовно заперечує участь своїх регулярних військ у конфлікті на сході України.