МОН: діти з інтернатів мають ходити у звичайні школи

Копирайт изображения unian Image caption Вихованці Кремінської школи-інтернату Луганської області, лютий 2016 року

Діти зі шкіл-інтернатів мають обов'язково ходити до загальноосвітніх шкіл, для них не повинні створювати гетто. Таку заяву зробив заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей під час семінару, присвяченому реформуванню інтернатів.

"Дітей не потрібно відділяти від інших, навпаки, треба сприяти їх соціалізації. А поки дитині не знайшли сім'ю, колеги з Мінсоцполітики мають подбати про те, аби вона могла тимчасово проживати в пансіонаті", - підкреслив заступник міністра ,якого цитує прес-служба МОН.

Зараз в Україні працює 751 інтернат, де живуть 1,5% усіх дітей країни, це понад 100 тисяч осіб.

Влітку цього року Кабмін затвердив реформу, за планом якої кількість дітей в інтернатах має зменшитись до 2026 року, там має залишитись близько 0,5% дітей.

В уряді хочуть, щоб діти більше виховувалися у сім'ях. Ті діти, які з різних причин не будуть жити в родинах, мають жити у невеликих установах, наближених до сімейних, - до 15 дітей в одному закладі.

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У МОН заявили, що реформу інтернатів підтримують. "Реформа системи інтернатних закладів наразі є важливим кроком до забезпечення прав дітей на проживання у сім'ї, піклування батьків та здобуття кращої освіти, адже жоден інтернат, яким би хорошим він не був, не може замінити сім'ю", - зазначив заступник міністра.

Водночас Павло Хобзей наголосив, що санаторні, спеціалізовані та спеціальні школи-інтернати повинні продовжувати свою роботу. Зокрема, санаторні інтернати мають право на життя, якщо в них буде змінний контингент.

Новий закон "Про освіту", нещодавно схвалений Радою, передбачає існування мистецьких, спортивних, військових та наукових шкіл.

"Спеціалізовані школи - це школи для обдарованих дітей, де виховують майбутніх олімпійських чемпіонів, розвивають дитячі таланти. Такі інтернати можуть бути з початкової школи, але наукові та військові - найраніше з п'ятого класу. Проте, розглядається ідея зробити їх із 7-го", - повідомив заступник міністра.