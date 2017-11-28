Facebook і Twitter розкажуть про можливий вплив Москви на "брекзит"

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Компанії Facebook і Twitter погодилися поділитися з владою Британії інформацією про можливе втручання Росії у референдум про вихід Британії з Євросоюзу влітку 2016 року.

Facebook має намір відповісти на питання британської виборчої комісії в середині грудня. У Twitter повідомили, що нададуть необхідну інформацію протягом найближчих тижнів.

За даними ВВС, компанія Google також відгукнулася на вимоги виборчої комісії.

Раніше голова комітету з цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Палати громад Британії Деміан Коллінз направив керівництву соцмереж лист з вимогою надати інформацію з приводу активності з боку російських аккаунтів напередодні "брекзита".

Британський представник Facebook Саймон Мілнер заявив, що компанія має намір підтримувати розслідування влади США і Британії з питання фейкових новин.

Один з керівників Twitter в Британії Нік Піклз повідомив, що соцмережа фіксує більш 3,2 млн підозрілих аккаунтів на тиждень і 450 тис. підозрілих спроб залогінитися в день.

При цьому Піклз зазначив, що далеко не всі автоматизовані аккаунти є шкідливими: наприклад, деякі твіттер-боти повідомляють про забруднення повітря, а деякі - редагують статті в "Вікіпедії".

Раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що британська влада серйозно ставиться до питання "російського втручання у виборчий процес чи в демократичні процеси в будь-якій країні".

Підозри з приводу активності російських хакерів у виборчих процесах є не тільки у Британії, а й у США: там Росію підозрюють у втручанні в президентські вибори 2016 року.

Росія послідовно заперечує звинувачення в спробах вплинути на вибори в інших країнах, називаючи їх голослівними.

Заступник голови адміністрації президента України Дмитро Шимків заявляв, що кілька років тому Україна попереджала Facebook і чиновників США про те, що Росія проводить кампанії з дезінформації в соціальній мережі. Україну називають однією з перших країн, яка зіткнулась з кризою дезінформації у світі.