Сили АТО знову "покращили тактичне положення" на Донеччині

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Прес-центр штабу АТО повідомляє про покращення своїх позицій на Донеччині.

"Окремі підрозділи Збройних Сил України на донецькому напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО у п'ятницю зранку.

Там також наголошують про те, що ЗСУ "суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями".

Водночас у штабі АТО не уточнують, про яку саме місцевість на донецькому напрямку йде мова.

Раніше у соцмережах волонтери повідомляли про те, що українська армія нібито повністю взяла під контроль селище Верхньоторецьке неподалік Авдіївки (під контролем сил АТО) та Ясинуватої (під контролем невизнаної "ДНР").

Верхньоторецьке також знаходиться безпосередньо біля стратегічної дороги з Донецька до Горлівки.

Про бойове зіткнення чи втрати української армії при покращенні тактичних позицій не повідомляється.

А у ранковому зведенні прес-центру АТО у п'ятницю вказується, що загалом за минулу добу внаслідок обстрілів був поранений один український військовий. Де саме це сталося не уточнюють.

У невизнаних "ДНР" і "ЛНР" ситуацію поки не коментували.

А у четвер заявили там заявили, що сили АТО "почали підготовку до захоплення двох сіл" на приморському напрямку.

Попередній випадок

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше у невизнаних "ДНР" і "ЛНР" аналогічні дії сил АТО називали порушенням Мінських угод. У штабі АТО це заперечували

Минулого тижня штаб АТО вже повідомляв про "покращення тактичного положення" - тоді мова йшла про околиці Горлівки та Світлодарська.

Зокрема, повідомлялося, що українська армія зайняла села Гладосове та Травневе неподалік Горлівки.

Це відбулося, аби поліпшити умови "спостереження за противником і вести оборонний вогнь у відповідь на провокативні обстріли", зазначили у штабі.

У невизнаних "ДНР" та "ЛНР" такі дії сил АТО називають порушенням Мінських домовленостей.

Зокрема там стверджували, що село Гладосове, яке знаходилося в "сірій" зоні, "захопили" підрозділи 54-ї окремої механізованої бригади та 24-го батальйону "Айдар" Збройних сил України.

При цьому українські військові начебто заборонили місцевим жителям виходити зі своїх будинків.

Сепаратисти також заявили, що сили АТО перекинули в село міномети та почали мінувати його околиці.

У Києві такі звинувачення відкинули й наголосили, що діяли для покращення умов "спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли".