Британія: про нападника з Манчестера знали спецслужби

Копирайт изображения PA Image caption Відповідальність за вибух, жертвами якого стали 22 людини, взяло на себе угрупування "Ісламська держава".

Юрист Девід Андерсон вивчив на прохання МВС Британії матеріали внутрішніх розслідувань британських спецслужб і дійшов висновку, що нападу можна було запобігти.

Нападника у Манчестері Салмана Абеді знали британські спецслужби, тому вибуху можна було запобігти, йдеться у доповіді пана Андерсона.

Раніше юрист консультував британський уряд з питань боротьби з тероризмом.

"Досить імовірно, що теракт можна було попередити, якби карти лягли по-іншому", - заявила під час презентації доповіді в парламенті очільниця МВС Британії Амбер Радд.

В результаті вибуху в концертному залі "Манчестер Арена" 22 травня загинули 22 людини, біля 120 поранені. Слідство вважає нападником 22-річного Салмана Абеді, який самостійно зібрав бомбу і проніс її до концертної зали.

Відповідальність за вибух взяла на себе "Ісламська держава".

Після теракту в МІ-5 та поліції провели внутрішні розслідування, матеріали яких здебільшого тримають у таємниці.

У доповіді пана Андерсона є висновки, до яких дійшли правоохоронці:

Салманом Абеді цікавилися у МІ-5, спецслужба збирала інформацію про нього в період між січнем і липнем 2014 року, а також в жовтні 2015-го;

За декілька місяців до нападу МІ-5 двічі отримувала інформацію, яка, як виявилося, мала пряме відношення до вибуху, який планував пан Абеді;

Спецслужби не присвоїли пану Абеді статусу "особливо небезпечного", тому його не допитали на кордоні, коли він повертався із Лівії за декілька днів до вибуху;

Крім Абеді МІ-5 цікавилися Хурамом Буттом, який пізніше брав участь у нападі на Лондонському мосту, і Халідом Масудом, який 22 березня був убитий після того, як напав із ножем на людей на Вестмінстерському мосту.

"Попри високий рівень терористичної загрози, головні показники роботи хороші, здебільшого терактам вдається запобігти, - заявив пан Андерсон під час доповіді. - Однак шок від події змусив силовиків задуматися про роботу і серйозні зміни у роботі".

За інформацією британського міністерства внутрішніх справ, з березня вдалося запобігти дев'ятьом великим нападам.

Загалом у цьому році в Британії відбулося п'ять атак, їхніми жертвами стало понад 30 людей.

У країні продовжує діяти високий рівень терористичної загрози, який означає, що влада не відкидає нових нападів.