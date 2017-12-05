У Німеччині зіткнулися потяги

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Принаймні п'ятдесят людей постраждали під час зіткнення потягів біля німецького міста Дюссельдорф, повідомляє німецька поліція.

Пасажирський потяг зіткнувся із вантажним у містечку Мербуш.

Рятувальники Мербуша у своєму Twitter зазначили, що на потязі було щонайменше 150 людей.

Мербуш розташований у Північній Рейн-Вестфалії, найбільш густонаселеній області Німеччини.

Пожежники Мербушу повідомили, що спілкуються із "людьми в поїзді".

Рятувальники зазначили, що доступ до людей ускладнений "розірваним електричним кабелем".

Аварія сталася приблизно о 19:30 за місцевим часом (18:30 GMT), згідно з повідомленням Німецької державної залізниці Deutsche Bahn.

Представник поліції раніше заявив німецькому телеканалу ARD, що внаслідок аварії постраждали біля півсотні людей. Здебільшого життю травмованих нічого не загрожує. Причини зіткнення потягів досі не зрозумілі.

На місці працюють рятувальники з Мербуша, Каарста та інших сусідніх міст.