Туреччина застерегла Трампа щодо Єрусалима

Копирайт изображения rrodrickbeiler Image caption Жодна країна не визнає суверенітету Ізраїлю в місті Єрусалим

Президент Туреччини заявив, що його країна розірве відносини з Ізраїлем, якщо США визнають його столицею місто Єрусалим.

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що такий крок став би для мусульман межею, або "червоною лінією".

У вівторок Дональд Трамп телефонував лідерам країн Близького Сходу на тлі дедалі активніших закликів проти такого кроку.

Згідно з повідомленнями, американський президент готується поміняти позиції США в питанні статусу Єрусалима.

Це одне із найболючіших питань у відносинах між Ізраїлем і палестинцями.

Ізраїль вважає місто своєю столицею, тоді як палестинці твердять, що Східний Єрусалим має бути столицею майбутньої палестинської держави.

Якщо Вашингтон визнає Єрусалим столицею Ізраїлю, США стануть першою країною з часу заснування ізраїльської держави в 1948 році, яка це зробить.

Яка позиція Туреччини?

У телевізійному виступі президент Ердоган прямо звернувся до американського лідера: "Пане Трампе! Єрусалим для мусульман - червона лінія".

"Ми ладні піти навіть на такий крок як розрив через це дипломатичних відносин з Ізраїлем", - додав президент Туреччини.

Туреччина і Ізраїль відновили дипломатичні відносини минулого року - через шість років по тому, як Туреччина розірвала стосунки після вбивства ізраїльськими командос дев'ятьох пропалестинських турецьких активістів на борту судна, що намагалося прорвати блокаду сектору Газа.

Статус Єрусалима лежить в основі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Палестинців тут підтримують країни арабського світу і всі мусульмани.

В місті - особливо його східній частині - містяться ключові релігійні святині юдаїзму, ісламу і христинянства.

Ізраїль окупував цей район, що раніше входив до Йорданії, внаслідок війни 1967 року.

Міжнародна спільнота не визнає суверенітету Ізраїлю над Єрусалимом, і всі країни розмістили свої дипломатичні представництва в Тель-Авіві.