Клімкін і Лавров провели перші двосторонні переговори

Копирайт изображения EPA Image caption За словами Павла Клімкіна, тема обміну полоненими - дуже емоційна, а не тільки політична

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його російський колега Сергій Лавров на зустрічі за закритими дверима у Відні обговорили обмін полоненими на Донбасі.

Сам Павло Клімкін написав про це у своєму мікроблозі у Twitter: "З [головою ]МЗС РФ Лавровим обговорив питання обміну заручниками. Маємо реально просунутися у цьому питанні у наступні тижні. Йдеться про людей та їхніх близьких".

Зустріч міністрів відбувалася у кулуарах засідання Ради міністрів ОБСЄ. Це була перша особиста зустріч російського і українського міністрів від початку конфлікту на Донбасі.

Раніше у четвер пан Клімкін повідомив журналістам, що "намагатиметься зустрітися із Лавровим, щоб поговорити про наших політичних в'язнів, оскільки це важливо емоційно, не тільки політично", цитує його "Інтерфакс".

Зустріч почалася увечері і проходила за закритими дверима, без доступу до неї журналістів. Сам Сергій Лавров перед її початком заявив, що "українська сторона попросила про зустріч ще позавчора, ми одразу ж дали згоду".

Процес обміну зайшов у глухий кут ще наприкінці 2016 року. Це одне із найболючіших питань у врегулюванні конфлікту на сході України.

У листопаді російський президент Володимир Путін провів першу особисту телефонну розмову із лідерами самопроголошених Луганської і Донецької народних республік і обговори із ними обмін полоненими із Україною.

Цей контакт подавався як ініціатива лідера руху "Українських вибір - право народу" Віктора Медведчука, що незадовго до того зустрівся із Путіним, коли той відвідував Ново-Єрусалимський монастир у Підмосков'ї.

Український політик, що також є кумом Володимира Путіна і представником України у Мінській контактній групі, разом із патріархом РПЦ Кирилом звернувся до Володимира Путіна із проханням підтримати ідею обміну полоненими.

"Україна готова звільнити 306 людей, розраховує на звільнення Донецьком і Луганськом 74 людини, і це можна було б зробити до новорічних і різдвяних свят", - заявив тоді Медведчук.

Невдовзі після того представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко повідомила журналістам, що в полоні бойовиків на Донбасі перебувають 162 українці.

При цьому низка українців також засуджена за шпигунську чи терористичну діяльність у Росії - як-от режисер Олег Сенцов і журналіст Роман Сущенко. Росія водночас відкидає звинувачення Києва в безпосередній участі у конфлікті на Донбасі.

Тим часом на засіданні контактної групи у Мінську переговори про обмін полоненими ні до чого не призвели.

А наприкінці листопада Медведчук заявив, що, як він сподівається, перший етап обміну полоненими між Києвом і Донбасом вдасться провести до новорічних свят. Представники "ДНР" і "ЛНР" у відповідь заявили, що "жодна поетапність навіть не обговорюється".