ЄС і Британія досягли прориву у переговорах про брекзит

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У переговорах про вихід Британії з ЄС було досягнуло суттєвого прогресу, заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Це відкриває шлях для подальших переговорів щодо їх майбутніх відносин.

Раніше ЄС відмовлявся обговорювати майбутні торгові відносини з Британією до того, як досягнуть домовленостей про:

права громадян ЄС у Британії,

кордон з Ірландією,

так званий "рахунок за розлучення" - виплати Британії у зв'язку з брекзитом.

Прем'єр Британії Тереза Мей у п'ятницю зранку терміново прибула в Брюссель. Уночі вона вела переговори щодо ірландського кордону.

Політик заявила, що жорсткого кордону між Ірландією та Північною Ірландією (входить до складу Сполученого Королівства), не буде.

А громадяни ЄС у Британії "зможуть жити, як і раніше".

Права британських громадян у ЄС також не зміняться, додав пан Юнкер.

Виступаючи на прес-конференції у Брюсселі він сказав: "Сьогоднішній результат - це, звісно, компроміс".

За його словами, переговори були "важкими і для Британїї, і для ЄС".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Яким буде кордон між Ірландією та Північною Ірландією після брекзиту було одним із ключовим пунктів переговорів

Британський міністр із брекзиту Девід Девіс назвав домовленості "великим кроком уперед для досягнення брекзиту".

А ірландський міністр Саймон Ковені каже, що вони "є дуже хорошим результатом для всіх мешканців острову Ірландія".

Але кореспондент BBC Кріс Мейсон попереджає, що це "лише кінець початку". За його словами, другий етап переговорів принесе "величезні політичні баталії".