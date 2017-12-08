Венеціанська комісія не підтримала Угорщину щодо освіти - МОН

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Питання Венеціанської комісії виникли щодо того, якою мовою вестиметься викладання в українських школах, зокрема там, де навчаються представники нацменшин

Міністерство освіти та науки (МОН) заявляє, що Венеціанська комісія (ВК), яка аналізувала новий український закон про освіту, не підтримала звинувачення Угорщини щодо обмеження прав нацменшин.

Разом з тим МОН погодилося продовжити перехідний період для нових норм щодо мови.

Самий висновок Венеціанської комісії на її сайті ще не опублікований. Очікується, що він з'явиться у понеділок.

Венеціанська комісія аналізувала зміст 7 статті закону про освіту, яка врегульовує мову навчання.

Заява МОН

"Зараз на Венеційській комісії. Привідкриємо таємницю до публікації офіційного висновку - значна кількість зауважень української сторони були прийняті, висновок збалансований та конструктивний", - написала у Facebook міністр освіти Лілія Гриневич.

Вона також опублікувала позицію свого міністерства щодо рішення ВК.

"МОН вітає послідовну позицію Комісії у питанні місця й ролі державної мови в освітньому процесі", - йдеться у заяві міністерства.

"Найголовніша теза висновку полягає в тому, що стаття 7 є рамковою та підлягає подальшій деталізації, зокрема у Законі "Про загальну середню освіту", - додають у МОН.

Там обіцяють розробляти "різні підходи до навчання нацменшин" разом з представниками цих меншин.

"Венеціанська комісія підкреслила, що питання змісту і обсягу прав відносяться виключно до компетенції Конституційного Суду України. Низка питань застосування мов має вирішуватись спеціальними законами. А отже, звинувачення збоку Угорщини не підтримані", - наголошують у Міністерстві освіти та науки.

Водночас там визнають слушними "з педагогічної точки зору" рекомендації щодо продовження перехідного періоду, за який мають вступити в силу нові норми щодо мови. Зараз цей період має закінчитися у 2020 році.

Закон про освіту

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Нові норми про мову в освіті викликали протести зі сторони Угорщини та ряду інших країн

У законі йдеться, що навчатися рідною мовою в Україні представники нацменшин зможуть у дитячому садку та у початковій школі (1-4 класи).

У старших класах вони змушені будуть перейти на українську мову.

Водночас мову меншини можна буде викладати як окремий предмет (до ухвалення закону про освіту ситуація у школах нацменшин була протилежна - навчання велося мовами меншин, а українську мову вивчали окремо).

Також мовою меншини можуть викладати національну історію та літературу.

Закон передбачає перехідний період - початок викладання предметів українською мовою у середній школі має відбутись не пізніше 2020 року.

Такі норми розкритикували в Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Болгарії, Греції та Росії.

Водночас в українському уряді наголошують, що аналогічні норми діють у кількох країнах, які зараз критикують Україну.

Українська влада пообіцяла врахувати висновки Венеціанської комісії, які є рекомендаційними.