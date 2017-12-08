MH17: слідство вивчить дані Bellingcat про "Дельфіна"

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Група розслідувачів аварії пасажирського авіалайнера на Донбасі пообіцяла вивчити інформацію від міжнародної групи Bellingcat про причетних до трагедії людей.

Міжнародна незалежна група розслідувачів Belligcat і російський інтернет-портал The Insider стверджують, що встановили особу людини, яку згадують у справі про збитий над Україною малайзійський "Боїнг", який прямував до Куала-Лумпура рейсом MH17.

У вересні минулого року слідча група (ССД), яку очолюють Нідерланди, звернулася до людей з проханням допомогти встановити декількох фігурантів справи. Зазначалося, що ніяких прямих доказів їхньої причетності до аварії у слідчих немає.

ССД просила допомогти знайти чоловіка із позивним "Дельфін". У перехоплених телефонних розмовах до "Дельфіна" зверталися на ім'я та по батькові. Bellingcat і The Insider стверджують, що знайшли єдиного живого російського генерала із таким ім'ям і по батькові.

Аби довести це, журналісти зв'язалися із генералом, заявивши, що хочуть у нього інтерв'ю. Насправді ж вони хотіли порівняти його голос із голосом "Дельфіна", який перехопили у 2014 році. У розслідуванні журналісти просять вибачення перед головним інспектором ЦВО за те, що ввели його в оману.

Дві незалежні експертизи, під час яких порівняли голоси (одна була проведена в США, інша - у Литві) дійшли висновку, що ймовірність одного й того ж голосу на записах - дуже висока.

Однак сам генерал під час розмови із журналістами заперечує свою причетність до аварії рейсу MH17. Він заявив, що у 2012 році повернувся із Сирії, де працював військовим радником, до Єкатеринбурга, і нікуди звідти не виїжджав. За його словами, він не був в Україні влітку 2014 року.

У розслідуванні стверджують, що "Дельфін" брав участь у першій і другій чеченських війнах, пізніше начебто командував військовою частиною, яку розформували через два місяці після аварії "Боїнга". Але зі служби його звільнили ще у 2010 році.

Викриття "похмурого"

Bellingcat вже тривалий час розслідує справу про катастрофу малайзійського "Боїнга". У березні вони оприлюднили ще одну доповідь, у якій ішлося про роль людини під позивним "Похмурий". Він нібито відповідав за доставку в Донецьку область ракетного комплексу "Бук", із якого, ймовірно, і збили літак.

Група розслідувачів стверджувала, що під псевдонімом "ховається" відставний російської генерал, який до 2014 року служив у ГРУ.

BBC вдалося зв'язатися із цією людиною, і він категорично відкинув свою причетність до тих подій.

"Подібні" розслідування" - не більше, ніж спроба відвернути слідство від факту, що стрілянину вели з українського "Бука". Для людини, яка має мінімальні знання в географії та знає, де тоді проходила лінія фронту, подібні статті нічого, крім гомеричного реготу, викликати не можуть", - відповів імовірний герой публікації Bellingcat у відповідь на прохання BBC про інтерв'ю.

Водночас Bellingcat повідомив, що Службі безпеки України вдалося перехопити телефонні розмови "Похмурого", де він начебто каже, куди треба привезти "Бук", який прибув до Донецької області разом з екіпажем.

На інших записах "Похмурий" керує пересуванням комплексу під селище Первомайське, а в останньому, п'ятому записі за 17 липня, стверджується, що за допомогою установки вдалося збити український штурмовик Су-25.

Того дня жоден український літак не збивали. Єдиний лайнер, що розбився в зоні військового конфлікту, був літак авіакомпанії Malaysian Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура. Тоді загинули всі 298 людей, що перебували на борту.