Спінер і серіали - що українці шукають у Google

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Спінер, серіали, Євробачення і НАЗК опинилися серед найпопулярніших запитів українських користувачів Google у 2017 році.

У вівторок компанія традиційно презентувала підсумки аналізу запитів, аби з'ясувати, що найчастіше шукали українці і про що запитували пошукову систему.

Перша десятка лідерів виглядає так: "Физрук 4 сезон", "Холостяк 7", НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції), "Фильмы 2017", "Анонимайзер" (засіб для приховування інформації про комп'ютер або користувача), "Игра престолов 7 сезон", "Евровидение 2017", "Ольга 2 сезон", "Молодежка 5 сезон", "Киев днем и ночью 3 сезон".

Одразу у кількох категоріях на видному місці опинилася іграшка, що наробила галасу цього року, - спінер.

Українці найбільше цікавилися, що це таке, хотіли купити його (частіше, ніж квитки на поїзд, iPhone різних моделей і біткоїн), а також часто цікавилися, навіщо він потрібен.

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Категорія "Персона року" цього року здебільшого складається із людей, яких більше немає.

Виглядає вона ось так: Діана Шуригіна (17-річна жертва сексуального насильства, яка знялася у російській передачі "Пусть говорят"), сатирик Михайло Задорнов, який помер місяць тому, російський актор Дмитро Марьянов, який також помер восени, екс-депутатка Ірина Бережна, що загинула в ДТП, російська актриса Віра Глаголєва, що пішла з життя у серпні, українська співачка Катя Chilly, яка цього року брала участь у шоу талантів на українському телебаченні, лідер американського гурту Linkin Park Честер Беннінгтон, який, імовірно, наклав на себе руки, український музикант Сергій Бабкін, чиї концерти у кількох містах блокували через виступи у Росії, а також Міхеіл Саакашвілі і Дональд Трамп.

Копирайт изображения EPA Image caption Честера Беннінгтона 20 липня знайшли мертвим у його будинку під Лос-Анджелесом

Фільми року: "Форсаж 8","Пірати Карибського моря 5", "Нікчемний я 3", "П'ятдесят відтінків темряви", "Тор 3: Раґнарок", "Вартові галактики 2", "Слуга народу 2", "Воно", "Рятувальники Малібу", "Тачки 3".

Серед того, про що українці найчастіше починали запитувати у Google із "Чому?/Почему?": не працює російська соцмережа "ВКонтакте", яку в Україні заборонили разом з кількома іншими, подорожчав газ, сіпається око, жовтіє часник, а також чому не можна дарувати годинник, спати навпроти дзеркала і фотографувати сплячих людей.

Люди також цікавилися, як обійти блокування "ВКонтакте", скачати відео з YouTube, варити гречку, схуднути, вийти заміж, кинути курити, зав'язати краватку.

Біткоїн, "майнинг", хайп, мем - користувачі мережі хотіли дізнатися, що це.

Серед найпопулярніших варіантів запитань "Навіщо?/Зачем?": кишенька на жіночих трусах, переводять годинники, білять дерева, а також навіщо коту вуса.