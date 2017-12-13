Ердоган і Аббас: "Єрусалим - окупована столиця"

Копирайт изображения Tr Image caption Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав лідерів інших мусульманських держав визнати Єрусалим окупованою столицею Палестини.

Під час виступу на саміті Організації ісламського співробітництва він назвав "безглуздим і нікчемним" рішення США визнати Єрусалим ізраїльською столицею.

Крім того, пан Ердоган знову назвав Ізраїль "країною терору".

Палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що США позбавили себе права грати будь-яку роль у мирному врегулюванні ситуації у регіоні.

"Вони продемонстрували, що є упередженими і симпатизують Ізраїлю", - заявив він на саміті.

Статус Єрусалима, а саме його східна частина, має сакральне значення як для християн та іудеїв, так і для мусульман.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рішення США щодо Єрусалиму призвело до зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки

Ця територія раніше перебувала під контролем Йорданії. Однак після війни 1967 року перейшла під контроль Ізраїлю, який вважає місто своєю столицею.

Палестинці проголошують Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави, але законний статус міста мають ще визначити під час мирних перемовин.

Міжнародна спільнота ніколи раніше не визнавала Єрусалим столицею Ізраїлю. Всі країни відкрили свої посольства в Тель-Авіві.

Попри це, Дональд Трамп оголосив, що США переносять своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму.