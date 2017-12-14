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Щонайменше 6700 мусульман-рохінджа були вбиті за місяць після спалаху насильства у М'янмі (Бірмі). Такі дані наводить організація "Лікарі без кордонів" (ЛБК).

Ці цифри набагато перевищують ті, які дає офіційна влада М'янми - 400 людей.

Дані про 6700 вбитих ґрунтуються на опитуванні біженців у Бангладеш - саме туди втекли сотні тисяч людей з М'янми.

Раніше військові М'янми повідомляли, що загинули близько 400 людей, більшість з них вони назвали "мусульманськими терористами". Військові звинувачують "терористів" у насильстві та заперечують будь-які правопорушення.

Опитування "Лікарів без кордонів" засвідчило, що в період з 25 серпня по 24 вересня в М'янмі загинули щонайменше 9 тисяч мусульман-рохінджа.

За "найбільш консервативними оцінками", принаймні 6700 цих смертей були спричинені насильством. Серед загиблих - як мінімум 730 дітей у віці до п'яти років, кажуть в організації.

Там назвали це "найяскравішим свідченням насильства", яке вчинила влада М'янми.

Копирайт изображения AFP/ Getty Images Image caption Сотні тисяч рохінджа зараз живуть у таборах для біженців у Бангладеш

"Те, що ми виявили, вражає як з точки зору кількості людей, які розповіли про смерть родичів через насильство, так і жахливі способи, у які вони загинули або отримали сильні травми", - сказав медичний директор ЛБК Сідні Вонг.

За даними ЛБК:

69% людей застрелили;

9% спалили у власних будинках;

5% забили до смерті.

Що сталося у М'янмі

Активісти рохінджа і ті, хто утік до Бангладеш, заявляють, що військові і місцеві буддисти ‎розпочали "помсту" проти місцевих мусульман після нападу на поліцейський пост. ЗМІ ‎повідомляють про випадки, коли солдати спалювали села рохінджа і нападали на їх жителів.‎

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чому рохінджа втікають з М’янми

Військові ж кажуть, що їхні дії є відповіддю на напади бойовиків. ‎

Більшість населення М’янми - буддисти. Але у штаті Ракхайн на заході країни живе приблизно мільйон людей з народу рохінджа, більшість із них сповідує іслам.

В ООН заявили, що операція у М'янмі "схожа на приклад етнічних чисток із підручника". Однак влада М'янми заперечила проведення етнічних чисток.