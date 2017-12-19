Меркель визнала помилки через напад у Берліні

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що влада припустилася помилок через атаку на торішньому різдвяному ярмарку в Берліні, жертвами якого стали 12 людей.

Пані Меркель взяла участь у церемонії відкриття меморіалу на площі Брайтшайдеплац у Берліні, де торік зловмисник збивав вантажівкою людей на різдвяному ярмарку.

Під час вшанування загиблих, канцлер заявила, що настав час "виправити припущені помилки".

"Не лише для того, щоб гарантувати безпеку, а й щоб дати можливість тим, хто постраждав або втратив своїх близьких, повернутися, наскільки це можливо, до нормального життя", - додала вона.

Кілька родичів загиблих звинуватили пані Меркель у бездіяльності, заявивши, що очільниця уряду не спілкувалася із ними. Вперше з родичами жертв трагедії вона зустрілася у понеділок і назвала зустріч "жорсткою, але відвертою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меркель взяла участь у церемонії відкриття меморіалу пам'яті загиблих у Берліні

За декілька днів до цього, у статті в газеті Tagesspiegel міністр юстиції Німеччини Хайко Маас визнав, що країна була "недостатньо готова" до такого нападу.

"За це ми можемо лише вибачитися перед жертвами та їхніми родичами", - написав він.

Він також запропонував створити урядову комісію, яка поліпшить зв'язок між урядом та постраждалими. Також він закликав до змін в законодавстві, які дозволять жертвам отримувати медичні послуги і компенсації попри їхнє громадянство.

У доповіді, яку оприлюднили минулого тижня, повідомили про низку порушень, яких припустилася влада безпосередньо після нападу. Зокрема, мова йшла про те, що влада пізно оповістила родичів загиблих про упізнання жертв.

В іншій доповіді вказали на грубі помилки з боку поліції і служб безпеки Німеччини.