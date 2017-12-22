Маккейн закликав дозволити Україні ще більше летальної зброї

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Впливовий американський сенатор Джон Маккейн привітав дозвіл на продаж Україні снайперських гвинтівок.

Проте він додав, що це рішення адміністрації Трампа має стати лише "першим кроком".

"Закликаю президента схвалити додаткові продажі оборонної летальної зброї, включно з антитанковою", - сказано в офіційному Facebook-акаунті пана Маккейна.

На думку сенатора, рішення про продаж гвинтівок запізнилося на кілька років.

"Але воно ухвалене у ключовий момент", - сказав сенатор, пославшись на ескалацію на Сході.

Він закликав Білий дім повністю використати кошти, передбачені Конгресом на безпекову допомогу Україні.

"На кожному кроці Володимир Путін обирає війну замість миру в Україні. Поки він робить такий вибір, США та вільний світ мають дати Україні те, що їй потрібно для відсічі", - сказано в заяві сенатора.

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У четвер американські ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа схвалила комерційний продаж легкої летальної оборонної зброї Україні.

Ідеться про самозарядні великокаліберні снайперські гвинтівки M107A1 калібру .50, а також боєприпаси та аксесуари до них - глушники, приціли та приглушувачі спалахів від пострілів.

При цьому американська влада поки що не погодила постачання важких озброєнь, про які багато говорять в Україні, зокрема переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

У Кремлі неодноразово заявляли, що постачання летального озброєння призведе до ескалації боїв.

Водночас у Києві заявляють, що протитанкові комплекси дозволили б українській армії ефективніше стримувати агресію на Донбасі.

Москва заперечує участь своїх військових у конфлікті на сході України, але визнає, що в збройних формуваннях "ДНР"/"ЛНР" є "російські добровольці".