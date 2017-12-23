У Женеві Яценюк проходив стандартну перевірку - Інтерпол

Копирайт изображения UNIAN Image caption Арсеній Яценюк звинувачення проти себе з боку РФ називає маячнею

Українське бюро Інтерполу отримало зі штаб-квартири організації підтвердження, що Арсенія Яценюка не затримували в аеропорту Женеви.

Пан Яценюк пройшов стандартну перевірку під час паспортного контролю, яка тривала не більше 10 хвилин, заявив Інтерпол.

Після завершення необхідних процедур він разом з донькою продовжив свою подорож.

Перешкод для пересування пана Яценюка по світу за ініціативи чи каналами Інтерполу зараз не існує, твердять в організації.

Раніше речниця політика Ольга Лаппо повідомила у Facebook, що екс-прем'єра України зупинили в аеропорту Женеви за запитом Росії, яка звинувачує політика в участі у бойових діях у Чечні.

"Арсенія Яценюка, який прилетів у Женеву з молодшою донькою, зупинили на паспортному контролі за запитом Росії - за всім уже відомими абсурдними обвинуваченнями в участі в бойових діях в Чечні", - повідомила вона.

За її словами, екс-прем'єра відпустили за 10 хвилин.

Восени 2015 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін у інтерв'ю російській газеті заявив, що Арсеній Яценюк в 90-х роках воював проти російських військових під час конфлікту в Чечні.

Голова Слідчого комітету РФ тоді сказав, що "за даними слідства, Арсеній Яценюк брав участь як мінімум у двох збройних зіткненнях" - 31 грудня 1994 року та в лютому 1995 року в Грозному, "а також у катуваннях і розстрілі полонених військовослужбовців російської армії" в Грозному 7 січня 1995 року. За його словами, до України пан Яценюк повернувся на початку 1995 року "у складі групи журналістів через Грузію".

Водночас голова Чечні Рамзан Кадиров тоді висловив сумніви, що Арсеній Яценюк міг брати участь у бойових діях у республіці.

Сам пан Яценюк всі звинувачення відкидав, називавши їх "схибленою маячнею". Згідно з офіційною біографією, Арсеній Яценюк в 1994 і 1995 роках був студентом юридичного факультету університету в Чернівцях.

Проте навесні 2017 року щодо українського політика у РФ офіційно порушили справу про умисне вбивство і участь у збройному угрупованні, а суд у Ставропольському краї РФ заочно заарештував пана Яценюка.