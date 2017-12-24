На Філіппінах після шторму сталася пожежа

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Після потужного тропічного шторму на півдні Філіппін, який забрав життя понад 180 людей, там сталася ще одна трагедія.

Щонайменше 37 людей зникли безвісти і, швидше за все, загинули під час пожежі в торговому центрі в місті Давао на півдні Філіппін.

Рятувальники кілька годин боролися з вогнем.

Полум'я спалахнуло на третьому поверсі і поширилося на верхньому поверсі будівлі. Співробітники телефонної довідкової служби, яка там розташована, опинилися у "вогняній пастці".

Віце-мер Давао Паоло Дутерте заявив, що шансів урятуватися у них не було.

Батько віце-мера, президент країни Родріго Дутерте також відвідав місце трагедії і зустрівся із сім'ями людей, які зникли безвісти.

Причину пожежі поки не встановили.

Копирайт изображения AFP Image caption Діти у вантажівці, яку евакуюють перед тайфуном

Як розповіла інтернет-виданню Philippines Star менеджер торгового центру з маркетингу, пожежа почалася на третьому поверсі, де продавався одяг, побутова техніка і меблі.

Давао - головний порт острова Мінданао, третє за чисельністю населення місто. Він розташований за 800 км на південний схід від столиці Маніли.

Регіон Мінданао ще не встиг отямитися після сильного шторму і повені, які сталися напередодні. Кількість жертв і постраждалих уточнюють, але раніше повідомляли про щонайменше 200 загиблих.

Десятки людей вважають зниклими безвісти.