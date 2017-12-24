"Новорічне перемир'я": загинув один військовий на Світлодарській дузі

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За минулу добу, 23 грудня, на Донбасі бойовики тричі порушували перемир'я, один український військовий загинув. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

Там уточнили, що бойовики обстріляли підрозділи ЗСУ поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.

"На жаль, внаслідок ворожого снайперського пострілу, загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. Він отримав поранення не сумісне з життям у районі Світлодарської дуги", - додали у штабі.

У ніч проти суботи на Донбасі офіційно почалося "новорічне перемир'я", про яке нещодавно домовилися представники України, Росії та ОБСЄ на Тристоронній контактній групі в Мінську.

У штабі АТО повідомили, що моменту початку перемир'я режим припинення вогню дотримувався.

Труднощі перемир'я

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Загалом з 2014 року сторони конфлікту на Донбасі оголошували припинення вогню більше десятка разів.

Утім, жодне з них не тривало довго, а у зриві супротивники звинувачували один одного.

Крім того, ще у 2015 році сторони домовилися відвести важке озброєння (зокрема танки, важку артилерію та міномети) - на 15 км у кожну сторону від лінії зіткнення.

Техніка та озброєння за домовленостями мають перебувати у спеціально визначених місцях. За цим процесом спостерігає моніторингова місія ОБСЄ.

Спостерігачі регулярно заявляють про виявлення заборонених угодами озброєнь неподалік фронту з обох сторін.

Востаннє перемир'я на Донбасі оголошували у червні (так зване "хлібне перемир'я", покликане гарантувати безпеку збору врожаю з 24 червня до 31 серпня 2017 року) та вересні ("шкільне" перемир'я, приурочене до початку навчального року 1 вересня 2017 року).

Обидва ці режими припинення вогню, за даними ОБСЄ, багато разів порушували і, зрештою, зводили нанівець.

Загалом у моніторинговій місії за 2017 рік уже зафіксували близько 400 тис. випадків порушення перемир'я.

За даними ОБСЄ, за рік на Донбасі загинули 85 цивільних, ще 384 людей були поранені.

Проблеми СЦКК

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жодне перемир'я на Донбасі не тривало довше кількох тижнів

Як розповідав раніше ВВС Україна представник України в безпековій підгрупі на переговорах у Мінську Євген Марчук, питання всеохопного припинення вогню завжди є одним з першочергових на переговорах по Донбасу: "Вже 40-50 раундів переговорів воно завжди перше".

"За весь період нам вдалося лише один раз домовитися, коли режим тиші тривав чотири тижні", - додав український політик.

Нещодавно Євген Марчук також припустив, що дотримуватися режиму припинення вогню стане важче через відкликання Росією своїх військових зі складу Спільного центру з контролю та координації дотримання перемир'я на Донбасі (СЦКК).

У Москві такий крок пояснили неприйнятними умовами, які Україна висунула до російських військових.

У Києві ж звинуватили Кремль у намаганні примусити українську владу до прямих переговорів з керівниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Україна заявила, що її військовослужбовці залишатимуться у СЦКК, однак вивела своїх представників з території, підконтрольної "ДНР" і "ЛНР" через відсутність гарантій безпеки їхньої роботи там.

Перед початком перемир'я канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонні розмови з Володимиром Путіним та Петром Порошенком, під час яких йшлося про можливе відновлення роботи СЦКК у повному форматі.