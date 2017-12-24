Північна Корея назвала нові санкції ООН актом війни

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У заяві міністерства закордонних справ КНДР санкції Радбезу ООН назвали "всебічною економічною блокадою", повідомляє північнокорейське агентство новин ЦТАК.

У північнокорейському відомстві наголосили, що через політику США у КНДР "потрібно всебічно зміцнювати саме потужну ядерну силу стримування".

Рада Безпеки ООН наклала нові санкції на Північну Корею у відповідь на випробування балістичних ракет всупереч неодноразовим застереженням світової спільноти.

Посилення режиму санкцій підтримали всі 15 країн-членів Ради Безпеки. Текст резолюції запропонували США.

Згідно з документом, постачання нафтопродуктів до КНДР обмежать 500 тисячами барелів на рік. За даними США, у 2016 році Пхеньян імпортував 4,5 мільйонів барелів нафтопродуктів. Обсяг має знизитися майже на 90%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення жорстких санкцій на Північну Корею через нещодавні випробування балістичних ракет.

Заява Північної Кореї

"Ми вважаємо нинішню "резолюцію про санкції", фабрикуванням США і їхніми сателітами, грубим порушенням суверенітету нашої Республіки і актом війни, що порушує мир і стабільність на Корейському півострові та в регіоні, і всебічно відкидаємо її", - йдеться у заяві північнокорейського МЗС (переклад ЦТАК).

Також там зазначили, що КНДР "просувається вперед міццю одностайності" попри дії США.

Нові санкції

Нові санкції забороняють експорт трудових мігрантів із Північної Кореї. Вони мають повернутися додому протягом найближчих 24 місяців.

Більшість робітників, які їдуть із КНДР за кордон, мають будівельні спеціальності. Влада країни у цьому зацікавлена, бо вони привозять іноземну валюту в країну, кількість якої різко скоротилася після введення міжнародних санкцій.

Досі обмеження ООН не стосувалися цієї статті доходів уряду КНДР.

Тисячі трудових мігрантів з Північної Кореї трудяться на будівництвах у Китаї, Монголії, на Близькому Сході, а також у Росії.