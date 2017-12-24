Навального офіційно висунули в президенти Росії

Копирайт изображения navalny.feldman.photo Image caption Навальний під час репетиції зборів ініціативної групи. Фото Євген Фельдман для проекту "Це Навальный"

Ініціативна група виборців у неділю в Москві проголосувала за висунення в президенти РФ опозиціонера Олексія Навального.

Засновник "Фонду боротьби з корупцією" Олексій Навальний заявив, що братиме участь в президентських виборах 2018 року як самовисуванець. Для цього за російським законом він має зібрати ініціативну групу з не менше 500 виборців, яка офіційно висуне його кандидатом.

Копирайт изображения navalny.feldman.photo Image caption Збори проходили в наметі на пляжі. Іншого місця орендувати не вдалося. Фото Євген Фельдман для проекту "Це Навальный"

Сам опозиціонер на зборах ініціативної групи до голосування не виступав, а після вийшов у супроводі дружини і дітей.

"Я хочу ясно і чітко заявити: ми готові виграти ці вибори і виграємо їх!" - сказав пан Навальний.

"Вчора не шкодуючи себе, змушуючи себе, я подивився з'їзд "Єдиної Росії". І там Путін сказав, що Росія увійде до п'ятірки найсильніших економік світу. Але шість років тому на цьому з'їзді він говорив те ж саме. Ми увійшли в першу п'ятірку? ні!" - розповів кандидат. "Хтось із вас хоче втратити ще шість років?" - запитав він у присутніх.

Натовп скандував: "Ні!".

Копирайт изображения navalny.feldman.photo Image caption Фото Євген Фельдман для проекту "Це Навальный"

"Ви поганий президент, у вас немає позитивної програми, ми кидаємо вам виклик на цих виборах і маємо намір їх виграти!" - звернувся Навальний до Путіна.

"Тільки спробуйте не пустити нас на вибори! Ми влаштуємо страйк!" - пригрозив пан Навальний

Він закликав інших кандидатів зняти свої кандидатури за п'ять днів до виборів, якщо його не зареєструють, і вимагати від Кремля провести нову кампанію.

Себе він назвав "головним кандидатом".

ЦВК Росії раніше повідомив, що направить на подію своїх представників. Однак в підсумку прийшли два представники московської міської виборчої комісії, які відмовилися давати будь коментарі.

Мітинги на підтримку Навального, які проходили з початку 2017 року, запам'яталися тим, що в них взяли участь студенти та школярі. Після цього в школах в Росії почали проводити виховні бесіди про неприпустимість участі в протестах.

Копирайт изображения navalny.feldman.photo Image caption Дружина Олексія Навального Юлія голосує за висунення чоловіка. Фото Євген Фельдман для проекту "Це Навальный"

Навальний активно веде виборчу кампанію і відкрив свої штаби в декількох десятках регіонів. Однак ЦВК неодноразово підкреслював, що він не має право брати участь у виборах через непогашену судимість у справі "Кіровлісу" (в лютому його повторно засудили до п'яти років умовного позбавлення волі).

Сам Навальний оскаржив вирок в ЄСПЛ, і восени комітет міністрів Ради Європи закликав допустити його до участі у виборах. Члени штабу підкреслювали, що за Конституцією Навальний повинен бути зареєстрований, а балотуватися не можуть тільки люди, які перебувають в місцях позбавлення волі.

Якщо ЦВК зареєструє звернення ініціативної групи, Навальному доведеться зібрати для висунення ще 300 тисяч підписів виборців в різних регіонах Росії.