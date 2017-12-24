Акція "Кава на Хрещатику": серед учасників словесна суперечка

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На Майдан Незалежності у центрі Києва на акцію проти радикальних протестних дій "Кава на Хрещатику" прийшло кілька сотень людей, згодом їхня кількість зменшилась. Між учасниками виникли словесні суперечки.

На сторінці акції у Facebook йдеться, що її мета - "показати суспільству трохи іншу картинку ніж щотижневі політичні вакханалії та спроба штурму Жовтневого палацу".

Між тими, хто прийшов "попити кави", і незгодними з політикою влади час від часу виникають словесні суперечки.

Емоційні дискусії стосуються ситуацію в країні. Учасники "Кава на Хрещатику" говорять, що вони прийшли просто поспілкуватися, і ці збори "без політики", але при цьому розмови про політику все-таки відбуваються.

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Станом на 16:00 кількість присутніх на Майдані зменшилась - від кількох сотень до кількох десятків людей. Серед них був позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков, який і анонсував акцію про "каву" в соцмережах.

Між паном Бірюковим і учасниками виникла дискусія про те, хто звільняв Маріуполь, повідомляє Громадське.

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Учасники акції принесли з собою чашки і термоси з гарячими напоями, а також солодощі компанії Roshen, якою володіє президент Петро Порошенко.

18 грудня екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі організував у Києві "марш за імпічмент", під час якого його соратники штурмували Жовтневий палац у центрі Києва та побилися з правоохоронцями. У будівлі вибили частину вікон та виламали вхідні двері. Правоохоронці заявили, що під час цих подій постраждали 77 силовиків.