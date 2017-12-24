Пожежа у Лондонському зоопарку: загинув трубкозуб Міша

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Лондонський зоопарк знову відкрився, після того як в суботу там сталася пожежа. У вогні загинули декілька тварин, серед них трубкозуб Міша.

Кільком співробітникам зоопарку знадобилась медична допомога.

Причини пожежі поки невідомі. Почалася вона в дитячій зоні зоопарку.

З полум'ям, яке поширилося на магазин сувенірів, боролися 70 пожежників.

Одну людину відправили до лікарні, ще вісім отримали медичну допомогу на місці.

Копирайт изображения AFP Image caption Трубкозуб Міша задихнувся уві сні

Зоопарк був закритий всю суботу. Представники адміністрації повідомили, що 9-річний трубкозуб на прізвисько Міша загинув. Розтин тіла Міші свідчить, що той, швидше за все, помер уві сні від отруєння димом.

Не можуть знайти чотирьох сурикатів, які, ймовірно, також загинули.

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Відвідувачам зоопарку, які купили квитки на суботу, повернуть гроші.

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У заяві адміністрації зоопарку йдеться, що всі співробітники глибоко засмучені тим, що сталося.

Спостерігають за іншими тваринами, які перебували дуже близько від пожежі.