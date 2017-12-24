З 27 грудня на кордоні з РФ запрацює біометричний контроль

Копирайт изображения unian Image caption Пункт пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні в Харківській області, березень 2014 року

На окремих ділянках російсько-українського кордону вже з 27 грудня збиратимуть біометричні дані, тобто братимуть відбитки пальців. Масштабно біометричний контроль на всьому російсько-українському кордоні запрацює з 1 січня 2018 року. Про це ВВС Україна повідомили у Держприкордонслужбі.

З 27 грудня на кордоні запрацюють мобільні комплекси біометричного контролю, повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, ці комплекси будуть діяти "в місцях потенційного нелегального перетину державного кордону між Російською Федерацією та Україною".

Копирайт изображения unian Image caption Пункт пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні в Харківській області, лютий 2016 року

З 1 січня 2018 року кожен громадянин РФ, який перетинатиме кордон, залишатиме відбитки пальців.

"Всі КПП на кордоні з державою-агресором вже обладнані новітніми системами зняття біометричних даних і підключені до бази Інтерполу та Європолу. Наголошую, всі", - написав пан Шкіряк у Facebook.

Він повідомив, що 157 пунктів пропуску на кордоні вже обладнали системою біометричного контролю.

За його словами, така система допоможе не пропускати до України злочинців і шпигунів. Щодо ділянки кордону між Донбасом і РФ, тут пан Шкіряк сказав, що жодної гарантії на перевірку дати не можна, адже вона залишається неконтрольованою.

Як пояснювали раніше ВВС у Держприкордонслужбі, здавати відбитки пальців будуть всі іноземці, в тому числі, наприклад, громадяни країн Євросоюзу.

Кілька місяців тому президент Петро Порошенко видав наказ, згідно з яким росіяни мають попередньо повідомляти про свій намір відвідати Україну. Систему попередження, яка мала працювати через сайт, ще розробляють.

З березня 2015 року громадянам Росії заборонили в'їзд до України за внутрішніми паспортами, а з осені того ж року припинили авіаційне сполучення між Україною та Росією.