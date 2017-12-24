В Мосулі вперше святкують Різдво після звільнення від "ІД"

Копирайт изображения EPA Image caption Вперше за роки у храмі відправили різдвяну мессу

У церкві святого Павла у Мосулі вперше провели різдвяну службу після звільнення міста від бойовиків так званої "Ісламської держави".

Це місто на півночі Іраку звільнили від бойовиків у липні і різдвяна меса відбулась у храмі вперше за кілька років. До цього дотримання будь-яких християнських обрядів було під загрозою смерті.

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Багато християн втекли від переслідувань "ІД", вірян насильно змушували перейти до ісламу.

Раніше прем'єр Іраку Гайдер аль-Абаді заявив, що трирічна кампанія з вигнання "ІД" з Іраку була успішною.

Протягом церемонії всередині і ззовні храму чергували військові. Білі простирадла закривали вибиті вікна.

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Попри вигнання бойовиків з міста, ситуація у ньому залишається напруженою. Віряни молились за мир в Мосулі, Іраку і світі.

Християнин Фарад Малко, який повернувся до міста після перемоги над "ІД" повідомив, що ця служба є важливою для відновлення християнського життя.

Храм святого Павла єдиний, який працює зараз у Мосулі і його відкрили завдяки зусиллям волонтерів, повідомляє агенція AFP.

Перед нападом "ІД" у 2014 році, християнська громада Мосулу, за оцінками, налічувала, 35 тис. людей.