Під час різдвяної месси Папа закликав захистити мігрантів

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Папа Римський під час різдвяної месси закликав не забувати про тяжке становище мільйонів біженців, "вигнаних із своєї землі".

В неділю ввечері він провів різдвяну службу у соборі св. Петра у Ватикані.

Понтифік порівняв мігрантів з Марією та Йосипом, розповідаючи біблійну історію про те, як вони були змушені подорожувати від Назарета до Віфлеєма для реєстрації, але не знайшли місця, де зупинитися.

Багато мігрантів, за його словами, були змушені тікати від лідерів, які "не бачать жодних проблем у тому, щоб проливати невинну кров".

Понтифік зробив захист мігрантів у всьому світі головною темою своєї діяльності.

Кількість біженців по всьому світу перевищує 22 мільйони. Остання хвиля - це мусульмани-рохінджа, які тікали від насильства у М'янмі (Бірмі).

"Ми бачимо сліди мільйонів людей, які не обирають шлях вигнання, але, вони змушені їхати зі своєї землі, вони залишають там своїх близьких", - сказав 81-річний аргентинський понтифік, який сам є онуком італійських мігрантів.

Лідер римо-католиків, яких є близько 1,2 млрд у світі, підкреслив, що віра вимагає радо вітати іноземців будь-де.

У понеділок Папа Римський виголосить свою традиційну промову "Urbi et Orbi" - святкове благословення та послання віруючим.

Святкові меси пройшли в ніч на понеділок в багатьох країнах світу.

Копирайт изображения AFP Image caption Святкова месса у Косово

Копирайт изображения AFP Image caption Різдво на Шрі-Ланці