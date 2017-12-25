Вибух гранати у гуртожитку Запоріжжя: загинули двоє людей

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У гуртожитку в Запоріжжі вибухнула граната, внаслідок чого загинули чоловік і жінка, повідомила поліція.

На місці інциденту правоохоронці викликали рятувальників, щоб розблокувати двері і увійти до приміщення. Там побачили тіло жінки, а також чоловіка, якому вибухом відірвало руку. Він помер у швидкій.

За попередньою інформацією, загиблий чоловік раніше був судимий за незаконне зберігання зброї.

Напередодні у Дніпрі від вибуху постраждала співробітниця поліції. Нещодавно від вибуху гранати у Нікопольському суді загинули двоє людей.

За даними поліції, за 10 місяців 2017 року в мирних містах України вибухівку використовували майже 140 разів.

36 умисних вбивств сталося за допомогою вибухових пристроїв.