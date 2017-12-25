Зустріч Кирила з бойовиками: обмін полоненими має бути 27 грудня

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Обмін полоненими має відбутися 27 грудня, всі умови щодо обміну узгоджено. Про це заявили після зустрічі у Москві голова Російської православної церкви патріарх Кирило і керівники "ДНР" та "ЛНР". На зустрічі у Свято-Даниловому монастирі також був лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, та також береу часть у переговорах у Мінську.

Українська сторона підтвердила готовність до обміну.

Лідер самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко повідомив, що обмін 27 грудня пройде за формулою - "306 на 74" - Київ передасть бойовиками 306 людей, Україні повернуть 74.

"Я сподіваюся, що обмін полоненими, який відбудеться, покладе початок цьому процесу, тому що до списку не ввійшли всі ті, хто ще деякий час перебуватиме в полоні, але висловлюю палку надію на те, що цей перший етап продовжиться подальшими зусиллями зі звільнення всіх, хто перебуває в ув'язненні", - заявив патріарх Кирило.

Місце і точний час обміну полоненими 27 грудня встановлено, але не оприлюднюється з міркувань безпеки, повідомив Віктор Медведчук.

Копирайт изображения VYBOR.UA Image caption Медведчук у листопаді зустрівся з Володимиром Путіним і Кирилом

15 листопада голова адміністрації президента часів Леоніда Кучми Віктор Медведчук запропонував президенту РФ Володимиру Путіну "використати авторитет" і переконати очільників бойовиків провести до Нового року обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Путін з лідерами "ДНР" та "ЛНР" поговорив і ті "підтримали ініціативу" Віктора Медведчука.

Джерело, близьке до переговорного процесу, підтвердило Російській службі Бі-бі-сі готовність до обміну полоненими 27 грудня. "Дату повинні були оголошувати інші люди", - поскаржилося джерело, яке попросило не згадувати його імені. Дату підтвердив і співрозмовник ВВС міністерстві оборони України.

"Маємо звільнити всіх"

Представниця України на переговорах у Мінську, перший віце-спікер Ірина Геращенко після заяви Кирила і бойовиків повідомила, що була низка неузгоджених питань щодо обміну, більшість з яких вдалося зняти після непростих переговорів. Серед них верифікація тих, хто не бажає переміщатися на окуповані території, ті, хто вже відбув покарання.

"Ми готові в найближчий час передати 306 громадян (де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українців з окупованих територій", - написала пані Геращенко у Facebook.

За її словами, зараз триває робота над останніми логістичними і технічними деталями, бо це буде найбільш масштабна історія, коли буде передано 306 громадян і звільнено 74 українці. При цьому вона зазначила, що Київ має плани і пропозиції, як звільнити всіх, адже віддадуть тільки 74, "але маємо звільнити всіх".

Кого передасть Україна?

Обміни полоненими не проводилися вже 15 місяців. Одним із проблемних моментів було складання списків та різниця у розумінні формули "всіх на всіх".

Так, раінше Україна наполягала, що у заручниках "ДНР/ЛНР" перебуває 155 українських громадян, ще 403 ‒ вважалися зниклими безвісти. При цьому у листопаді у заяві Віктора Медведчука і зараз у заяві Захарченка йшлося про 74 людини. До цього бойовики "ДНР-ЛНР" записували у список на обмін близько 600 осіб.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Фото обміну полоненими між українською стороною та бойовиками "ДНР" в Донецькій області 20 лютого 2016 року

У Києві неодноразово зазначали, що готові передати самопроголошеним республікам сепаратистів, затриманих у зоні АТО під час бойових дій, за умови їхнього бажання повернутися у Донецьк і Луганськ.

Проте за словами української влади, у списках на обмін, які Україні передавали із "ДНР" і "ЛНР", є люди, що не мають жодного стосунку до конфлікту на сході країни і затримані за зовсім іншими справами. Наприклад, "ДНР" і "ЛНР" вимагали передати працівників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують в убивствах протестувальників на Майдані взимку 2014 року.

Представники "ДНР" і "ЛНР" на це відповідали, що під час попередніх обмінів українська сторона неодноразово передавала їм людей, про існування яких у республіках не підозрювали і в поверненні яких зацікавлені не були.