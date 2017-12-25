"Тримаємо кулаки": Київ підтвердив обмін 27 грудня

Копирайт изображения unian Image caption Українські військові, звільнені з полону, в Щасті (Луганська обл. ), 29 жовтня 2015 року

Київ підтвердив, що на 27 грудня планується обмін полоненими. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представниця України у гуманітарній підгрупі на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, посилаючись на розмову з президентом Петром Порошенком.

"27 грудня відбудеться звільнення 74 українців, ми в рамках звільнення передамо 306 тих, де це дозволяє українське законодавство",- написала пані Геращенко.

І додала, що "нарешті зняті всі проблемні питання, які відтерміновували процес звільнення". Вона розповіла про важкі переговори, коли в останні хвилини дехто відмовлявся переїжджати до "ДНР" та "ЛНР".

Копирайт изображения unian Image caption Плакат з фотографіями полонених. 28 червня 2017 року у Києві родичі та активісти провели акцію "Забуття гірше зради!" на підтримку полонених

За її словами українська сторона була готова до звільнення ще кілька днів тому, інша сторона нарешті дала добро.

"74 людини, це не всі, хто знаходиться в тюрьмах ОРДЛО…розривається серце, боляче, що не вдається витягти всіх", - повідомила пані Геращенко і додала, що переговори про це триватимуть.

За її даними, наразі понад 160 людей перебувають у полоні бойовиків, але вони підтверджують лише 90 осіб.

"Тримаємо кулаки, 74 герої мають повернутися додому до Нового року", - розповіла вона в коментарі 112 каналу.

Зустріч у монастирі

Про узгоджені деталі обміну полоненими заявили після зустрічі у Москві голова Російської православної церкви патріарх Кирило і керівники "ДНР" та "ЛНР". На зустрічі, яка відбулась 25 грудня у Свято-Даниловому монастирі, також був лідер руху "Український вибір" Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, та також бере участь у переговорах у Мінську.

Лідер самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко повідомив, що обмін 27 грудня пройде за формулою - "306 на 74" - Київ передасть бойовиками 306 людей, Україні повернуть 74.

Місце і точний час обміну полоненими 27 грудня встановлено, але не оприлюднюється з міркувань безпеки, повідомив Віктор Медведчук.

Копирайт изображения VYBOR.UA Image caption Медведчук у листопаді зустрівся з Володимиром Путіним і Кирилом

15 листопада голова адміністрації президента часів Леоніда Кучми Віктор Медведчук запропонував президенту РФ Володимиру Путіну "використати авторитет" і переконати очільників бойовиків провести до Нового року обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Путін з лідерами "ДНР" та "ЛНР" поговорив і ті "підтримали ініціативу" Віктора Медведчука.

Джерело, близьке до переговорного процесу, підтвердило Російській службі Бі-бі-сі готовність до обміну полоненими 27 грудня. "Дату повинні були оголошувати інші люди", - поскаржилося джерело, яке попросило не згадувати його імені. Дату підтвердив і співрозмовник ВВС міністерстві оборони України.

15 місяців без обміну

Обміни полоненими не проводилися вже 15 місяців. Одним із проблемних моментів було складання списків та різниця у розумінні формули "всіх на всіх".

У Києві неодноразово зазначали, що готові передати самопроголошеним республікам сепаратистів, затриманих у зоні АТО під час бойових дій, за умови їхнього бажання повернутися у Донецьк і Луганськ.

Проте за словами української влади, у списках на обмін, які Україні передавали із "ДНР" і "ЛНР", є люди, що не мають жодного стосунку до конфлікту на сході країни і затримані за зовсім іншими справами. Наприклад, "ДНР" і "ЛНР" вимагали передати працівників спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують в убивствах протестувальників на Майдані взимку 2014 року.

Представники "ДНР" і "ЛНР" на це відповідали, що під час попередніх обмінів українська сторона неодноразово передавала їм людей, про існування яких у республіках не підозрювали і в поверненні яких зацікавлені не були.