Китай показав найбільший літак-амфібію
Найбільший у світі літак-амфібія провів свій перший політ. Гідролітак AG600 під кодовою назвою "Куньлунь" провів в повітрі близько години, його побудували у Китаї.
Літак оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами китайської розробки, і за розміром схожий на Boeing-747.
AG600 злетів з аеропорту Цзіньвань у місті Чжухай на півдні країни.
Літак може перевозити до 50 людей і перебувати в повітрі до 12 годин. Офіційно він призначений для гасіння пожеж і проведення рятувальних робіт на воді.
Однак його можуть використати й у військових цілях, наприклад в Південно-Китайському морі, де він здатний долетіти до всіх островів, на які претендує Китай.
Державне агентство Сіньхуа назвало AG600 "захисником моря, островів і рифів".
Китай проводить масштабні роботи зі штучного перетворення рифів у Південно-Китайському морі в острова, аби оголосити їх частиною своєї території. У радіусі 200 морських миль навколо неї простягається економічна зона. Інші країни регіону оскаржують правомірність цих дій.
Територіальні претензії
Китай вважає практично всі острови, рифи і скелі в Південно-Китайському морі своєю суверенною територією.
Інші країни у Південно-Китайському морі: Бруней, В'єтнам, Індонезія, Малайзія, Тайвань і Філіппіни, із цим не погоджують. Їх позицію підтримують США.
У 2016 році міжнародний трибунал в Гаазі за позовом Філіппін відкинув претензії Китаю на майже все Південно-Китайське море.
Китай заявив, що рішення трибуналу необґрунтоване і не має обов'язкового характеру.
Зліт AG600 транслювався у прямому ефірі на державному телебаченню. Після повернення до аеропорту його зустрічав натовп людей із прапорами та військовий оркестр.