Китай показав найбільший літак-амфібію

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Найбільший у світі літак-амфібія провів свій перший політ. Гідролітак AG600 під кодовою назвою "Куньлунь" провів в повітрі близько години, його побудували у Китаї.

Літак оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами китайської розробки, і за розміром схожий на Boeing-747.

AG600 злетів з аеропорту Цзіньвань у місті Чжухай на півдні країни.

Літак може перевозити до 50 людей і перебувати в повітрі до 12 годин. Офіційно він призначений для гасіння пожеж і проведення рятувальних робіт на воді.

Однак його можуть використати й у військових цілях, наприклад в Південно-Китайському морі, де він здатний долетіти до всіх островів, на які претендує Китай.

Державне агентство Сіньхуа назвало AG600 "захисником моря, островів і рифів".

Китай проводить масштабні роботи зі штучного перетворення рифів у Південно-Китайському морі в острова, аби оголосити їх частиною своєї території. У радіусі 200 морських миль навколо неї простягається економічна зона. Інші країни регіону оскаржують правомірність цих дій.

Територіальні претензії

Китай вважає практично всі острови, рифи і скелі в Південно-Китайському морі своєю суверенною територією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай побудував острови на рифах і на деяких має військові об'єкти

Інші країни у Південно-Китайському морі: Бруней, В'єтнам, Індонезія, Малайзія, Тайвань і Філіппіни, із цим не погоджують. Їх позицію підтримують США.

У 2016 році міжнародний трибунал в Гаазі за позовом Філіппін відкинув претензії Китаю на майже все Південно-Китайське море.

Китай заявив, що рішення трибуналу необґрунтоване і не має обов'язкового характеру.

Зліт AG600 транслювався у прямому ефірі на державному телебаченню. Після повернення до аеропорту його зустрічав натовп людей із прапорами та військовий оркестр.