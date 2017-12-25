У Москві автобус в'їхав у підземний перехід, є жертви

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Автобус в'їхав у підземний перехід в районі станції метро "Слов'янський бульвар" у Москві.

Як передають російські медіа, загинули п'ятеро людей, ще від 10 до 15 постраждали.

Московська поліція підтвердила смерть п'ятьох людей і госпіталізацію трьох.

У повідомленні МВС Москви зазначили, що автобус, рушивши від зупинки, з'їхав з проїжджої частини, а потім потрапив в підземний перехід і застряг. При цьому він збив кількох людей.

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Співрозмовник агенції "Інтерфакс" розповів, що автобус прямував до інноваційного центру "Сколково", який він "корпоративно обслуговував".

Причини інциденту з'ясовують, при цьому версію теракту не розглядають.

У поліції повідомили, що вивчають дві версії: або в автобуса відмовили гальма, або водій не впорався з керуванням.

На одному із записів з камер відеоспостереження видно, що автобус довго стоїть на зупинці, а потім рушає з місця, одразу ж виїжджає на тротуар і їде у бік підземного переходу.

Водія автобуса затримали. Попередня експертиза встановила, що чоловік був тверезим. У компанії-перевізнику "Мострансавто" "Інтерфаксу" заявили, що стаж водія становить 20 років, і перед рейсом він пройшов обов'язковий медогляд.

Telegram-канал Mash наводить свідчення, які нібито надав водій. Він заявив, що хотів трохи посунути свій автобус, щоб поступитися місцем на зупинці іншому автобусу, що під'їхав ззаду. Але, за словами водія, як тільки він знявся з ручного гальма, автобус поїхав і зупинити його не вдалося.

Свідчення водія також переказує джерело агенції ТАСС, і вони загалом збігаються з тими, що навів Mash.