Папа Франциск закликав до миру в Єрусалимі

Копирайт изображения Reuters Image caption Папа Франциск виголосив свою промову на площі Святого Петра

Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному зверненні "до міста і світу" закликав до "миру для Єрусалима" і діалогу між ізраїльтянами та палестинцями.

Визнавши, що напруга між сторонами зростає, папа Франциск сказав, що потрібно "домовлятися про рішення, [...] яке дозволить двом державам мирно співіснувати".

Президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, викликавши різку критику з боку арабських країн. 21 грудня Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, в якій закликала інші країни не визнавати місто ізраїльської столицею.

Проти резолюції голосували тільки 10 держав, серед яких США й Ізраїль.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, в свою чергу, висловив сподівання, що слідом за США Єрусалим визнають столицею Ізраїлю також Євросоюз і палестинці.

Статус Єрусалима - одне з найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем та арабськими сусідами. Ізраїль вважає Єрусалим своєю "вічною і неподільною" столицею, але палестинці наполягають, що Східний Єрусалим повинен стати столицею їхньої майбутньої держави.